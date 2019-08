Ippocastano: come può aiutarci per le vene varicose e per altri problemi

È possibile utilizzare questa medicina tradizionale a base di erbe per contusioni, emorroidi, vene varicose e altro ancora.

L’ippocastano è così chiamato perché una volta era usato per trattare i disturbi al petto nei cavalli. La corteccia, le foglie e i semi sono stati usati nella fitoterapia tradizionale per tosse, febbre, artrite e reumatismi. Oggi, gli estratti dei semi sono un trattamento ben considerato e clinicamente validato per le vene varicose e altri disturbi appartenenti al sistema circolatorio.

Come funziona l’ippocastano

L’ippocastano ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, astringenti (rassodanti) e toniche. Contiene una saponina nota come escina, che restringe i vasi sanguigni.

Preso per via orale o applicato localmente, l’ippocastano aiuta a stringere piccoli vasi sanguigni e ridurre la permeabilità della parete cellulare, prevenendo la fuoriuscita di fluido nei tessuti circostanti e aiutando a guarire le ferite.

L’ippocastano tonifica e rinforza le pareti delle vene, contribuendo a prevenire che si allentino o si gonfino e si trasformi in vene varicose o emorroidi, oltre a ridurre il dolore e il gonfiore delle vene varicose esistenti.

In uno studio pubblicato su Lancet, i ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di estratto di ippocastano potrebbe essere efficace quanto l’uso di calze a compressione.

Ulcere venose, vene ed emorroidi possono essere migliorate con l’ippocastano; può anche aiutare a prevenire sangue dal naso. L’ippocastano può essere di possibile aiuto nel contrastare la ritenzione di liquidi nelle gambe e quindi aiutare a prevenire la trombosi venosa profonda, oltre a controllare il gonfiore

Come usare l’ippocastano

L’ippocastano è disponibile in compresse, capsule e tinture. Cerca prodotti contenenti estratti standardizzati di escina. Seguire le istruzioni sull’etichetta o prendere come prescritto professionalmente.

L’ippocastano può anche essere applicato localmente, tramite una lozione o una crema preparata da un erborista per trattare distorsioni e stiramenti.

La sicurezza prima

I semi non trattati, la corteccia, le foglie e in particolare i fiori sono velenosi. Non assumere l’ippocastano se stai già prendendo anticoagulanti o altri farmaci per fluidificare il sangue, o se hai disturbi ai reni o al fegato, o sei incinta o stai allattando.

Gli effetti collaterali dell’assunzione di ippocastano sono rari, ma possono includere un’eruzione cutanea pruriginosa, mal di stomaco o nausea. Non applicare localmente sulla pelle irritata.

Dove trovare ippocastano

I prodotti dell’ippocastano si trovano nei negozi di alimenti naturali e nelle farmacie e da un erborista qualificato, che può fornirlo come una tintura combinata con erbe sinergiche.