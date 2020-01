Zucchero in eccesso nel sangue: ecco i pericolosi segnali dell’iperglicemia

Se hai il diabete, sai cosa vuol dire avere la glicemia alta. Se, però, non sai di soffrire di iperglicemia, allora scopri i sintomi associati a questa patologia.

Iperglicemia, credi di averne i sintomi. Ecco quelli più comuni.

1. Affaticamento

Sentirsi stanchi può essere il segno precoce più comune di glicemia alta.

È anche uno che può verificarsi, in misura lieve, con anche le lievi e normali fluttuazioni di zucchero nel sangue che si verificano nelle persone senza diabete (o con prediabete) quando consumano una grande quantità di carboidrati semplici, come lo zucchero.

Certo, la stanchezza è un sintomo piuttosto non specifico (e può anche essere un segno di ipoglicemia, come sottolinea il Dr. Adimoolam).

Se noti l’affaticamento che si verifica regolarmente subito dopo aver mangiato, sebbene – specialmente un pasto ricco di carboidrati – potrebbe avere a che fare con l’aumento dei livelli di zucchero nel sangue.

2. Minzione frequente

Quando hai troppo zucchero nel sangue, i tuoi reni iniziano a cercare di versare più zucchero per liberarsene. E mentre espellono lo zucchero, estraggono acqua con esso.

Per questo motivo, tendi ad andare più spesso in bagno.

3. Aumento della sete

Questo è un effetto naturale del fatto che si va più spesso ad urinare, perché il tuo corpo si disidrata. La disidratazione diventa anche ciclica, spiega la Mayo Clinic: più fai pipì, più hai sete, più bevi, più fai pipì e così via.

4. Mal di testa

La disidratazione da qualsiasi causa può scatenare mal di testa. Naturalmente, il mal di testa può essere un segno di molte cose diverse.

Vale la pena, però, verificarne le cause, se si tratta di qualcosa di nuovo o accoppiato con altri sintomi qui. (A proposito, la disidratazione può anche peggiorare la stanchezza.)

5. Visione offuscata

Quando c’è zucchero in eccesso nel sangue, può interessare alcune aree inaspettate del corpo, come i tuoi occhi.

In sostanza, lo zucchero extra (insieme a un po’ d’acqua) rimane intrappolato nell’obiettivo nel mezzo dell’occhio, causando un effetto sfocato. (Questo effetto è temporaneo e non è uguale al danno alla vista che può verificarsi a lungo termine).

6. Nausea, vomito, confusione e altro

Questi sintomi apparentemente disparati sono tutti segni di uno stato raro e pericoloso per la vita chiamato chetoacidosi diabetica.

Questa condizione può causare i sintomi di cui sopra, nonché mal di stomaco, difficoltà respiratorie, pelle secca o arrossata, alito pesante o difficoltà a prestare attenzione.

Di solito si verifica nelle persone con diabete di tipo 1 ed è talvolta il primo segno che sono malati, secondo la National Library of Medicine degli Stati Uniti.

(Più raramente, la DKA può verificarsi in misura più lieve nel diabete di tipo 2).

Incapace di usare lo zucchero nel sangue per produrre energia senza insulina, il fegato inizia a scomporre il grasso corporeo in un tipo di carburante chiamato chetoni a un ritmo così elevato che diventano tossici e rendono acido il sangue, spiega la National Library of Medicine degli Stati Uniti.

Può essere fatale se non trattata, quindi chiunque presenti questi sintomi dovrebbe cercare immediatamente assistenza.