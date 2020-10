Io ti cercherò, anticipazioni: novità sul caso di Ettore, Valerio scopre tutto

Vediamo insieme cosa accadrà nel prossimo appuntamento della fiction di Rai 1 in base alle anticipazioni trapelate.

Continuano le indagini sul caso di Ettore e Valerio è a un passo dallo scoprire cos’è accaduto davvero al giovane scomparso tragicamente.

Anticipazioni Io ti cercherò: Ettore è stato ucciso?

Lunedì, 12 ottobre 2020, andrà in onda la seconda puntata della fiction Rai di Gianluca Maria Tavarelli, dal titolo “Io ti cercherò”.

In base alle anticipazioni, il pubblico avrà modo di assistere alle analisi della Polizia Postale sul computer di Ettore. Le autorità sperano di trovare dei dettagli utili ai fini del caso.

Intanto, Sara riuscirà a identificare la coppia ricercata, ma dove si trovano con precisione? È Valerio il personaggio che riuscirà a rintracciarli in una comunità di recupero.

La giovane, dopo essere stata trovata, fornirà una sua personale versione dei fatti, che tuttavia non coinciderà con quella del suicidio.

La donna racconta di come Ettore non si sarebbe lanciato nel fiume di sua spontanea volontà, ma sarebbe stato spinto da due uomini.

Anticipazioni Io ti cercherò: I movimenti sospetti di un veicolo

In base alle anticipazioni, emerge che, in riva al Tevere, Valerio rinverrà una calzatura del giovane morto, che presenta tracce di un altro luogo.

Secondo le analisi, Ettore potrebbe essersi trovato in una delle cave di travertino di Tivoli. Giunto su quel luogo, Valerio ritroverà una maglietta appartenente a Ettore.

In seguito, le immagini di una telecamera di sorveglianza sveleranno alcuni movimenti sospetti. Come mai un veicolo si aggira nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo esanime di Ettore?

Il furgone apparterebbe alla “PGS”, una società di sicurezza privata. Cosa ha a che fare l’azienda in questione con la vicenda della morte di Ettore?

Per scoprire di più, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1 il prossimo 12 ottobre 2020!