‘Io ed Enrico Papi facevamo l’amore…’ Valerio Pino la confessione intima in un’intervista esclusiva

Il celebre ballerino di Sarabanda, Valerio Pino si è concesso ad una lunga intervista per il Magazine online Gossip.it.

L’artista si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni relative alle sue storie amorose, i suoi flirt, in particolare parla del celebre presentatore Enrico Papi.

Poi il messaggio ai suoi fan relativo alle misure di sicurezza prese al Governo per contrastare il Coronavirus, che in queste settimane sta mettendo in serie difficoltà la Sanità Pubblica dato l’aumento di persone contagiate. Scopriamo di più.

Valerio Pino, il messaggio ai fan: ‘Stanno lottando contro il tempo senza badare alla fatica’

Il primo pensiero dell’ex ballerino di Sarabanda, va soprattutto ai medici, agli infermieri e agli Oss, che in queste ore stanno ‘lottando contro il tempo’ al fine di salvare le persone vittime del Covi-19, che sta mettendo l’Italia in ginocchio e che ha richiesto misure forti da parte del Governo. Sensibilizzando poi la popolazione le piccole regole dateci, semplici ma che possono salvarci da questa drammatica situazione:

‘nonostante questa durissima situazione che stiamo vivendo è fondamentale seguire alla lettera le disposizioni del Governo, al fine di contenere il più possibile la diffusione di questo maledetto virus!’

poi ha aggiunto:

‘Abbiamo il dovere di salvaguardare la nostra vita e quella altrui, rispettando di riflesso tutti gli enormi sforzi e sacrifici compiuti dalla sanità italiana, offrendo così una sorta di aiuto ai milioni di medici e infermieri che in questi giorni stanno lottando contro il tempo senza badare alla fatica’

Valerio Pino la confessione intima su Enrico Papi

Il ballerino ha parlato poi dei suoi esordi a Sarabanda, il quale dovrebbe ritornare a Maggio.

Valerio Pino parla dei ricordi indelebili di quella esperienza, risalenti a quando era poco più che maggiorenne e aveva una bella cotta per Enrico Papi:

‘oggi posso confessarlo: ero innamorato di Enrico Papi! C’era un’intesa speciale tra di noi, fatta di sguardi pieni di desiderio carnale e ormoni infuocati’

e ancora:

‘facevamo l’amore con gli occhi! Per sei mesi ci vedevamo quasi tutti i giorni… è mancato poco che finissi nel suo camerino, sarebbe successo il delirio’

ma la cotta per il celebre conduttore di Sarabanda, pare acqua passata, e nonostante ora sia Single, un pò per scelta un pò per sfortuna, ora ha occhi solo per lui, Joaquin Phoenix:

‘Chiudetemi in una camera da letto con quell’uomo e buttate la chiave!’

ha concluso il ballerino.