Io e Te, Pierluigi Diaco fa una rivelazione su Maria De Filippi

Occhi puntati su Maria De Filippi, conduttrice indefessa e fiore all’occhiello di Mediaset. Nella puntata di giovedì 23 luglio di Io e Te, chiacchieratissimo talk pomeridiano di Rai Uno, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha citato la collega e ne ha decantato lo stile di conduzione.

Si sa, Maria De Filippi è una presentatrice molto apprezzata per la sua discrezione e riservatezza. Una professionista atipica in un mondo televisivo in cui tutte e tutti fanno leva sull’apparenza e sullo stare al centro dell’attenzione.

Io e Te, il conduttore Pierluigi Diaco svela il segreto del successo di Maria De Filippi

Il quarantatreenne romano non ha dubbi sul valore e sul talento della regina di Uomini e Donne. Suo grande estimatore, Pierluigi Diaco crede fortemente che il segreto del successo di Maria De Filippi porti un nome apparentemente molto banale: “discrezione”.

“Mi viene in mente la De Filippi… Che lavora tutto sulla sottrazione, quasi non c’è”

