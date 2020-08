Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore del talk show Io e Te, intervisterà Filippo Bisciglia in un dialogo dal quale emergeranno racconti inediti, esperienze personali e aneddoti.

Il parere dei telespettatori è unanime: l’intervista inedita a Filippo Bisciglia, prevista per venerdì 21 agosto, susciterà grande interesse. Lo storico conduttore di Temptation Island è, infatti, un personaggio molto amato dal pubblico di Canale 5 e degno di grande interesse.

Filippo Bisciglia è nome noto ai fan di Temptation Island e la sua recente conduzione della settima edizione del format estivo di Maria De Filippi è il riconoscimento migliore di una prestigiosa carriera costruita tassello dopo tassello, anno dopo anno.

Il quarantatreenne romano, come è noto, ha condotto con successo l’ultimo ciclo stagionale di Temptation Island. Il giornalista e conduttore di Io e Te Pierluigi Diaco lo intervisterà per la gioia degli ammiratori di tutta Italia. Fin dall’inizio dell’avventura in Sardegna, i fan lo hanno considerato il conduttore più professionale e appropriato, che si ricordi dai tempi della prima edizione.

Io e Te, Pierluigi Diaco e l’intervista tanto attesa a Filippo Bisciglia

Sarà una chiacchierata informale, quella tra Pierluigi Diaco e Filippo Bisciglia, sulle esperienze televisive e le relazioni personali che hanno segnato la vita dell’ex gieffino. Così il primo conduttore uomo della storia di Temptation Island racconterà di come il celebre format Mediaset abbia contribuito alla sua crescita, alla sua formazione e quanto sia formativo lavorare per professionisti del calibro di Maria De Filippi.

Un’occasione ghiotta per Pierluigi Diaco e il suo talk pomeridiano Io e Te, che in questi ultimi mesi ha ottenuto grandi numeri in termini di share. Le interviste di uno come Diaco rendono condivisibili anche gli aspetti più invisibili di un personaggio. Il faccia a faccia con Filippo Bisciglia riscuoterà, senza ombra di dubbio, tutto l’interesse e la curiosità del pubblico di Rai Due.