‘Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme’ Barbara D’Urso: la confessione bollente spiazza il pubblico in studio

Barbara D’Urso a letto con Raz Degan, la rivelazione piccante al Live Non è la D’Urso manda in delirio lo studio. Ecco tutti i dettagli bollenti

Una puntata scoppiettante quella del 2 Febbraio 2020 del Live Non è la D’Urso condotto dalla Regina di Canale 5, Barbara D’Urso.

Ospite speciale della puntata Raz Degan, il quale ha conquistato l’affetto del pubblico in studio. Il celebre presentatore è venuto a commentare le ultime dichiarazioni della sua ex compagna, Paola Barale, poi la dichiarazione bollente della presentatrice. Scopriamo di più.

Raz Degan ‘finito nel dimenticatoio’: il commento alle dichiarazioni di Paola Barale

Nella puntata precedente a quella del 2 Febbraio, Paola Barale è stata ospite della conduttrice partenopea. Durante l’ospitata la showgirl ha voluto allontanare eventuali domandi sull’ex compagno asserendo che questo fosse ‘finito nel dimenticatoio’ per non parlare di Alba Parietti che lo ha definito invece un ‘narcisista’ accusandolo altresì di aver sfruttato la popolarità della Barale per vincere il Reality, L’isola dei Famosi.

Impetuosa è arrivata la risposta di Raz Degan che ha così ribattuto:

‘mi chiami narcisista e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei’

poi ha aggiunto rivelando che in realtà al momento del Reality la loro storia era conclusa da oltre 2 anni:

‘Quando sono stato all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso, lo sai che i rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà’

e ancora riferendosi all’esperienza da Naufrago sull’Isola.

‘Quando siamo stati all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. Paola ha scelto di venire a trovarmi, era un bella sorpresa. Io non sapevo che arrivava’

ha concluso l’ex concorrente dell’Isola dei famosi.

Barbara D’Urso: ‘Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme’

Data la tensione accumulatasi nello studio, la padrona di casa ha deciso di sdrammatizzare il tutto, con una dichiarazione al quanto bollente:

‘Io e Raz Degan siamo andati a letto insieme’

Tra gli applausi e lo stupore del pubblico, ha poi aggiunto che chiaramente, il loro contatto fisico è stato fittizio e per puro scopo professionale. Barbara D’Urso e Raz Degan hanno infatti recitato insieme in passato, in ‘Le ragazze di piazza di Spagna’ nel 1998.

Ecco lo scatto diventato virale sui social: