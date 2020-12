“Io avevo 28 anni, lui 35…”. Fuori tutta la verità: Clerici-Mentana, dopo 30 anni una confessione inimmaginabile

Ospite dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda su Rai Uno, è Enrico Mentana. La conduttrice riavvolge il nastro dei ricordi e rammenta i fasti del passato, tornando indietro agli esordi delle loro rispettive carriere.

Si sa, i ricordi sono come le onde dell’oceano, si infrangono e si ritraggono. A volte è sufficiente un’immagine, un brano musicale o un incontro per rievocare emozioni passate.

Ironica, gioviale, sempre pronta a rievocare aneddoti del passato.

Antonella Clerici, che cela innumerevoli momenti amarcord, rammenta i suoi primi anni di gavetta e svela un’indiscrezione esclusiva sull’esimio giornalista e direttore del Tg La7 Enrico Mentana:

“Io avevo 28 anni lui 35… Non sarei qui se non ci fosse stato lui che ha creduto in me, eravamo due ragazzi…”