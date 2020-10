Se ne parlava da mesi, se ne parla sempre di più e adesso l’indiscrezione è divenuta di pubblico dominio. Stiamo parlando della conduzione di Temptation Island, format televisivo firmato Canale 5.

Dall’inizio dell’anno le indiscrezioni sui nomi femminili per la conduzione di Temptation Island 2020 si rincorrono senza tregua. Questa volta il nome al centro dell’attenzione è quello di Elisabetta Gregoraci.

Da svariati mesi il nome di Elisabetta Gregoraci serpeggia nei corridoi di Mediaset. Secondo gli autori del love game Temptation Island, la quarantenne calabrese sarebbe potuta essere un’ottima alternativa ad Alessia Marcuzzi.

Sabato scorso, mentre stava prendendo il sole in giardino, l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di rivelare un piccolo segreto al suo coinquilino Pierpaolo Petrelli. La quarantenne calabrese gli ha rivelato di essere stata selezionata come possibile conduttrice di Temptation Island:

“Lo sai che io stavo per condurlo l’anno scorso? Poi scelsero Alessia Marcuzzi… Eravamo in lizza lei e io, poi presero lei. Non lo farei mai, ma lo condurrei certo”