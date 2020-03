Inverted hair color, che cos’è la nuova tendenza capelli per il 2020

I capelli per la primavera 2020 si tingeranno di sfumature a sorpresa: la nuova tendenza si chiama inverted hair.

Le tendenze per i capelli colorati 2020 avranno un colore doppio che viene svelato a sorpresa.

Che cos’è l’inverted Hair Color?

I capelli per la primavera 2020 per essere trendy dovranno essere colorati con sfumature a sorpresa. Non si tratta di una vera e propria tinta monocromatica ma di sfumature e nuance. Il nome inglese completo è peekaboo hair con delle sfumature audaci che fanno capolino nella parte inferiore della chioma. Peekaboo, infatti, significa bu-bu settete. In particolare, si tratta di una colorazione bicolor. La colorazione super trendy si adatta a chi ha base bionda, rossa e castana ma è perfetta anche per osare (es. silver).

I capelli inverted sono consigliati a chi ha voglia di qualcosa di diverso e non impegnativo. Ma in cosa consistono esattamente? Le ciocche di capelli dal colore particolare, sono nascoste sotto la chioma. Esse si scorgono appena tra una ciocca e l’altra creando un effetto nascondino. Si tratta di una colorazione che si presta a tutte le lunghezze. Un trend che affonda le sue radici, probabilmente, nel 2016 quando ciocche arcobaleno venivano nascoste sotto colori classici. Gli inverted hair sono meno eccessivi e si adattano anche a chi, per lavoro magari, deve adottare uno stile morigerato.

Le combinazioni perfette

Chi ha una base biondo chiaro può giocare con degli inverted hair dalle sfumature rosa che, già di per se, è di grande tendenza.

Chi ha una base nera, può farsi fare delle ciocche colorate di viola oppure rosso acceso.

Gli inverted hair possono essere fatti anche tono su tono. Ad esempio, una donna dalla base castana può scegliere delle sfumature da nascondere molto più chiare.

Se sei una persona che ha voglia di osare puoi scegliere tutti i colori dell’arcobaleno mentre se vai matta per i silver hair puoi renderli ancora più brillanti con ciocche nascoste nei toni del blu.