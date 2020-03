Invalsi, 400mila studenti al via: calendario differenziato per il coronavirus

Le prove Invalsi necessarie per l’Esame di Maturità sono in partenza nella giornata odierna, ecco quali sono e le date per ogni grado di scuola.

Gli studenti dell’ultimo anno delle superiori da oggi alle prese con le nuove prove Invalsi valide per l’accesso alla Maturità. Vediamo le modalità delle prove e le date differenziate per le scuole che sono chiuse per l’emergenza sanitaria.

Prove Invalsi per le superiori al via oggi: come si svolgono

Sono al via da oggi 2 marzo per tutto il mese nelle scuole italiane le nuove prove Invalsi.

I primi a cimentarsi nei quiz saranno i ragazzi dell’ultimo anno delle superiori e si annunciano importanti novità per loro rispetto alla Maturità.

Le prove, che comprendono test da effettuare esclusivamente al pc con postazioni individuali e modalità specifiche, riguardano le principali materie d’indirizzo ovvero italiano, matematica ed inglese.

Per la lingua straniera i quiz comprendono una parte di ascolto ed una di scrittura.

Per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori da questo anno tali prove saranno indispensabili per poter accedere all’esame di Maturità.

Non si terrà conto del voto, ma solo della presenza ai quiz durante l’anno, e a differenza di come era stato teorizzato dal decreto “Buona Scuola” non verranno inserite nel curriculum scolastico dello studente come riporta anche La Repubblica.

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha infatti ribadito che tali prove, molto contestate ogni anno per la loro utilità e l’uso di dati personali, siano in realtà importanti per valutare il grado di funzionamento delle scuole.

Non giudicano infatti gli studenti.

Le date e le modalità per le Regioni in allerta coronavirus

Roberto Ricci ha dichiarato che questo anno rispetto allo scorso, già nel corso della prima giornata si sono effettuati duemila quiz in più e ciò dimostra una buona partecipazione degli studenti.

Ma la chiusura di alcune scuole per l’emergenza coronavirus come influirà sull’esecuzione delle prove? Vediamolo insieme.

Le scuole attualmente chiuse delle Regioni più colpite dal nuovo Covid-19 ovvero Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto avranno una calendarizzazione diversificata delle prove per i ragazzi di quinta superiore per garantirne a tutti l’accesso.

Sempre Ricci, responsabile degli Invalsi, ha dichiarato:

“Vorremmo evitare alle scuole di andare alla sessione supplettiva prevista dall’11 al 15 maggio..”

In attesa dunque del calendario per le classi quinte, attualmente le date previste per gli altri gradi di scuola sono i seguenti:

– Classi seconde e quinte della scuola Primaria: prime due settimane di maggio

– Classi terze della scuola Secondaria di Primo grado: dal 3 all’8 aprile alcune classi “campione” e fino al 30 tutte le altre.

– Classi seconde della scuola Secondaria di Secondo grado: dal 5 al 23 maggio.