Intimo rosso: perché indossarlo a Capodanno porta fortuna

L’intimo rosso è perfetto per la notte di San Silvestro. Una vera e propria biancheria portafortuna a cui sono legate delle tradizioni, vediamo quali.

All’intimo rosso si accompagnerebbero dei veri e propri rituali da rispettare assolutamente per avere fortuna con l’anno nuovo.

Un porta fortuna irrinunciabile

Intimo rosso a Capodanno, fortuna per tutto l’anno. Mai come quest’anno, abbiamo bisogno di porta fortuna per affrontare il nuovo anno. O per lo meno, ci fa piacere crederlo.

Per poter attirare a sé la fortuna, indossare dell’intimo rosso, durante la notte di San Silvestro, porta bene. Del resto, il rosso è il colore del sangue, dunque della vita. Viene associato all’amore, alla passione e, si stima che faccia aumentare i battiti cardiaci.

In Cina il rosso si indossa a Capodanno per allontanare tutti gli spiriti cattivi. Nel Medioevo, invece, si credeva che questa tonalità potesse proteggere dalle streghe.

Gli antichi credevano che il rosso fosse il colore del potere. Infatti, oggi si attribuisce il colore rosso a chi è sicuro di se e ha una forte personalità.

La scelta sul mercato è molto ampia e, tutti i brand, più o meno noti, si sono cimentati nella realizzazione di completi e lingerie di questo colore, per attendere l’arrivo del nuovo anno.

I passaggi da seguire per avere fortuna

Le mutandine rosse andrebbero indossate al contrario, ovvero, con le cuciture all’esterno. Soltanto il giorno dopo, il 1 gennaio, dovrebbero essere indossate nel verso corretto. Si tratta di un gesto simbolico, per far iniziare il 2021 nel verso giusto.

Un altro passaggio importante da seguire è che le mutandine dovrebbero essere buttate via dopo essere state indossate. Ciò ha un altra spiegazione simbolica: il vecchio va via e arriva il nuovo.

Verità o superstizione, un pizzico di fortuna non guasta mai, soprattutto se si aspetta il nuovo anno.