Intesa Sanpaolo lancia un’Opa per Ubi Banca

Il gruppo bancario di Intesa Sanpaolo lancia un’offerta pubblica per Ubi Banca. Come riporta anche Il Sole 24 ore, la mossa, annunciata nella tarda serata di ieri, è arrivata un po’ a sorpresa.

Niente di concordato, insomma, ma un’Opa che Intesa Sanpaolo lancia come un’offerta non ostile. La scelta è stata guidata da Carlo Messina, a capo del consigio di aministrazione del gruppo Sanpaolo.

L’offerta pubblica lanciata dall’ex banca popolare è di un certo peso: la banca è pronta ad offrire 17 azioni di Intesa per averne in cambio 10 di Ubi Banca. In questo modo, si avrà una valorizzazione di Ubi di poco meno di 5 miliardi di euro.

Una scelta non casuale quella effettuata dal gruppo milanese, che ha puntato su Ubi per una certa sinergia e per l’attenzione che l’Unione Banche Italiane dedica ai temi caldi, quali quello della sostenibilità.

Sottoscritto un accordo con Bper

Il colosso milanese ha firmato anche un accordo con la Banca popolare dell’Emilia Romagna. Nel caso di esito positivo, è prevista la cessione di circa 400 filiali, posizionate per la gran parte nel nord Italia.

In questo modo, da una parte, Intesa risolverebbe i suoi problemi di concentrazione delle filiali; dall’altra, la Banca popolare sposterebbe l’asse al nord Italia.