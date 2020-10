Denis Dosio si racconta in una intervista esclusiva per LettoQuotidiano.it

Bello, effervescente, carismatico. Denis Dosio entra direttamente nel cuore senza chiedere il permesso. Il suo sorriso magnetico e gli occhi grandi hanno folgorato milioni di adolescenti italiane. La sua esuberanza e intraprendenza sorprendono, spiazzano.

Dopo aver debuttato su Youtube e Instagram, Denis Dosio ha conquistato il piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5. É venerato come anello cardine dell’intera categoria di web influencer e il suo futuro è pieno di sorprese. LettoQuotidiano.it lo ha intervistato per carpire i segreti del suo successo.

Denis, hai esordito su Youtube, sei approdato su Instagram e infine hai conquistato il pubblico del Grande Fratello Vip. Sapresti spiegare il segreto del tuo successo?

« Credo che quello che si nasconda dietro il mio successo sia la determinazione e la costanza. Io sono riuscito a trovare una scorciatoia, una strada per poter coinvolgere i miei followers, dialogando con loro, interagendo sempre, scrivendogli, facendo storie, ponendogli domande e rispondendo alle loro. Quindi il mio segreto è quello di avere un contatto con loro come se fossi un loro amico, un loro fratello.»

Al tuo orizzonte si profila una lunga carriera. Ma attualmente quali sono i tuoi progetti professionali?

« Uno dei sogni più grandi che sto riuscendo a realizzare riguarda la musica. Già sono usciti due miei singoli, di cui l’ultimo ha più di 6 milioni di visualizzazioni e sono stra-contento che sto riuscendo ad intraprendere questo percorso. Invece un altro mio sogno che mi piacerebbe realizzare riguarda il mondo del cinema, però non sono ancora riuscito a metterci piede.»

C’è un personaggio dello star system al quale ti ispiri?

« Sembrerà assurdo, però il mio idolo è sempre stato Justin Bieber. L’immagine di Justin che canta, ma nello stesso tempo è il classico belloccio e bravo ragazzo, è proprio l’immagine in cui vorrei rispecchiarmi.»

Qual è il tuo punto di vista sulla falsa love story tra Adua del Vesco e Massimiliano Morra? Condanni la loro scelta oppure la giustifichi?

« Entrambi. La giustifico per il fatto che nel mondo dello spettacolo queste cose avvengono e sono sempre avvenute. Si sa che nel mondo del cinema queste dinamiche “sono di casa” e sono costruite apposta. Però la condanno allo stesso tempo perchè comunque sia, quando sono entrati in quel reality, hanno mentito un po’ a tutti noi concorrenti. Hanno continuato a mantenere questa storia falsa, facendoci credere che avevano litigato, che si erano lasciati bruscamente… Mi sono sentito un attimo preso in giro. Loro due si sono presentati proprio con la carta falsa, hanno creato un’esasperazione su una storia finta.»

Qual è la tua opinione in merito al coming out televisivo di Gabriel Garko?

« Parto dal presupposto che ogni persona che fa coming out deve avere un gran coraggio, perchè nella società c’è sempre un ignorante che ti punterà il dito e ti giudicherà. Quindi fare un’esposizione sapendo che avrai delle persone contro è una mossa di coraggio. Se l’ha fatto davanti a milioni di telespettatori come è giusto che sia, è perchè si è reso conto che lui è Gabriel Garko ed è conosciuto. Ha avuto un gran coraggio e ha fatto stra-bene, gli faccio i miei complimenti perchè adesso può vivere la sua sessualità. Sono felice per lui.»

A tuo avviso chi è il miglior influencer del momento?

« Una tra le migliori è sicuramente Giulia De Lellis. Anche se io personalmente non la seguo molto sui social, vedendo l’evoluzione che ha fatto, partendo da Uomini e Donne, passando per il red carpet e raggiungendo quasi 3 milioni di followers, a quei livelli lì non esiste la fortuna. Sei proprio un genio del marketing.»

L’aspetto fisico è fondamentale nel lavoro che fai. Come curi la tua immagine?

« Probabilmente sono una tra quelle persone che si cura di meno. Però una volta ogni 3 settimane vado dal parrucchiere, è la prassi. La sera, prima di andare a dormire, sono solito applicare qualche crema, maschera o detergente. Qualcosa che comunque nutre e leviga la pelle. Vado in palestra 5 volte a settimana, seguo un’alimentazione serratissima. Ad esempio la pizza o i dolci li mangio ogni due mesi. Sulla palestra sono molto fissato, lo ammetto.»

Come stai vivendo questa avvilente emergenza Coronavirus?

« Sono abbastanza speranzoso, perchè ho visto che sta arrivando il vaccino. Sono felice perchè finalmente sono passati quei 6-7 mesi per la sperimentazione e l’unica cosa che spero adesso è che quel vaccino vada bene e metta fine a tutto questo, perchè è una situazione orribile sia dal punto di vista economico, scolastico e sociale. É una situazione che devasta in ogni sfaccettatura della vita. Spero sia una cosa passeggera e che questo Covid se ne possa andare.»

Com’è cambiata la tua vita sentimentale da quando hai raggiunto la popolarità?

« A 14 anni avevo già 15 mila followers, avevo già avuto le mie esperienze, i miei rapporti. Sono sempre stato visto come quello che nella mia città aveva quei 2-3 followers in più. Una cosa che da un anno a questa parte non ho più provato è la sensazione di uscire con una ragazza che non mi conosca affatto. Non ho ancora provato la sensazione di frequentare una ragazza che possa crearsi un’opinione su di me partendo da zero.»

Al momento attuale sei coinvolto in una relazione di coppia?

« No, al momento sono single e in cerca di qualche anima con cui fare il lockdown!»

Cosa auguri al Denis Dosio del futuro?

« Gli auguro di riuscire a realizzare i sogni per i quali sta investendo tantissimo tempo e di godersi la vita in ogni istante. Al Denis del futuro direi proprio di mollare un po’ la tensione, i pensieri e di vivere di più il momento, perchè se ce la deve fare, ce la farà comunque…»

Ti ringrazio vivamente per la tua gentilezza e disponibilità nel concedermi questa interessante intervista. Ti auguro il meglio.

Gloria Silvia La Barbera