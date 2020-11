Non tutti sanno che il futuro re William e la sua consorte Kate Middleton vivono in una casa esagerata. L’avete mai vista?

Tappeti pregiati, quadri, libri, ampi giardini, divani enormi e ambienti luminosi, questi sono alcuni degli ingredienti degli interni delle loro case.

Scopriamo insieme gli interni delle case dei reali d’Inghilterra!

La famiglia reale è tra le più apprezzate e invidiate dell’intero pianeta. Ha la fortuna di vivere in residenze lussuosissime, magnificenti all’esterno e curate nei minimi dettagli all’interno.

Da sempre i sudditi inglesi e i fan in generale degli Windsor vorrebbero riuscire a sbirciare gli interni delle dimore.

I letti in cui i principi si svegliano la mattina, i luoghi in cui fanno colazione, le poltrone su cui leggono i giornali, i campi in cui prendono il sole o giocano a golf.

Spuntano ora degli scatti che rivelano gli interni dei palazzi che ospitano la regina Elisabetta, Kate Middleton e William, Carlo e Camilla. Ma anche Meghan Markle e il principe Harry.

Gli interni delle case della Royal Family

Una delle residenze più belle è sicuramente quella di Balmoral, circondata da giardini enormi e da un verde che trasmette quiete e relax.

La regina è amante della lettura e così non possono mancare librerie con ampie collezioni di romanzi e saggi di tutti i tipi.

La splendida Kensington attira ogni anno milioni di turisti, che vorrebbero scoprirne gli interni per sentire l’ebrezza della vita reale.

Luci soffuse, divani di lusso, tappeti morbidi e parquet su tutta la casa. I reali ospitano spesso i propri invitati e non vogliono altro che si sentano a loro agio.

Gli interni delle residenze sono spesso stati immortalati nelle foto di famiglia ed è evidente che contengano pezzi di inestimabile valore.

Carlo e Camilla, al momento, vivono a Clarence House, mentre la regina Elisabetta tra Buckingham Palace e Balmoral. I Sussex, al momento, sono fissi a Los Angeles, mentre William e Kate si godono la permanenza ad Anmer Hall, nel Norfolk.