Intelligenza emotiva: cosa vuol dire e cosa comporta

L’intelligenza emotiva (EI), un concetto, è la capacità di identificare, comprendere e regolare le proprie emozioni e quelle degli altri.

Molte ricerche hanno dimostrato i loro benefici, inoltre per decenni è stato applicato questo concetto sul posto di lavoro, così come in ambito educativo o clinico. L’intelligenza emotiva nel tempo ha avuto sempre più importanza nel mondo del lavoro.

Benefici dell’intelligenza emotiva

Ma quali sono questi vantaggi? Perché questo aspetto è importante per le persone? Gli headhunter ‘chi è alla ricerca di figure professionali di alto livello’ , attribuiscono una grande rilevanza a questa caratteristica al momento del loro reclutamento, nonché al concetto che la costruzione di un ambiente di lavoro che favorisca l’intelligenza emotiva è la tendenza del momento.

Migliorare la consapevolezza di sé

La conoscenza di sé questo ha un effetto positivo sull‘autostima e la fiducia in se stessi nelle diverse situazioni della vita quotidiana. Consente inoltre alle persone di valutare il proprio sistema di valori e le proprie convinzioni , aiuta a rilevare i punti di forza e di debolezza per il miglioramento ed è necessario per prendere decisioni migliori nella vita.

Uno degli aspetti dell’intelligenza emotiva è conoscere te stesso. Pertanto, il suo miglioramento migliora la conoscenza di sé.

Migliora le prestazioni sul lavoro

Questa caratteristica applicata al lavoro è estremamente utile in molti modi. Ad esempio, migliorare la produttività dei dipendenti, migliorare la salute sul lavoro, migliorare il servizio clienti, ecc.

Oltre la teoria

Molte persone soffrono di ansia a causa di una valutazione negativa della realtà o di un controllo improprio delle emozioni. L’intelligenza emotiva può aiutare a prevenire i sintomi dell’ansia.

Migliorare il benessere e l’equilibrio emotivo è positivo per poter dormire. È comune che una cattiva gestione delle emozioni causi ansia e crei problemi ogni giorno. Tutto ciò è negativo per la nostra salute fisica e mentale e influenza il nostro sonno.