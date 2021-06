Vento di cambiamenti, alcuni fortunati utenti hanno appena ricevuto una nuova potente funzione su Instagram. Di cosa si tratterà?!

Il servizio di rete sociale americana Instagram sta testando una nuova funzione molto attesa dai fruitori del servizio. Infatti sembra che Instagram stia finalmente permettendo agli utenti di caricare media direttamente da un browser desktop.

Leggi anche -> Ilary Blasi, vacanza impensabile. Vola lontano dall’Italia, dove la beccano: praticamente inimmaginabile

Instagram testa la pubblicazione di foto dal desktop

L’azienda ha confermato il test e secondo un portavoce ha fatto sapere, che la società è a conoscenza del fatto che molti utenti accedono a Instagram dai loro computer.

Quindi al fine di migliorare questa esperienza, si stanno effettuando dei test per fornire la possibilità di creare un post feed su Instagram dal browser desktop.

I feed di Twitter si stanno accendendo man mano che gli utenti notano questa nuova funzione. Inoltre, sulla base dei rapporti iniziali, permette di caricare più foto e video senza alcuna perdita di qualità evidente rispetto all’utilizzo della normale app Instagram. Facebook ha anche confermato ufficialmente il test tramite Bloomberg.

Per vedere se sei uno di loro, apri Instagram in un browser desktop e cerca la nuova icona “+” a destra dell’icona della posta in arrivo. Se hai più di un account, vale la pena controllarli tutti poiché la funzione sembra essere stata attivata su base account per account.

Purtroppo, la nuova funzione è attualmente disponibile solo per alcuni utenti selezionati mentre è in fase di test.

Leggi anche -> “È la nuova Antonella Elia”. Vera Gemma straccia la sua rivale: grandi elogi sui social

Questa è una caratteristica che molti utenti chiedono da tempo: nessuno che crea contenuti sul proprio desktop vuole doverli trasferire su un telefono prima di caricarli. Speriamo che venga distribuito a tutti gli utenti il ​​prima possibile.

Il cambiamento è notevole e sarebbe un passo significativo nel rendere il sito web di Instagram funzionale come l’app.

Al momento non sembra esserci alcuna differenza significativa tra i post pubblicati dall’app e quelli pubblicati da desktop.