Instagram shop: cosa c’è da sapere sulla nuova funzionalità

Una nuova funzionalità di Instagram sta per arrivare anche in Italia. Si tratta di Instagram Shop. Vediamo come funziona e cosa c’è da sapere.

Manca poco all’arrivo di Instagram Shop nel nostro paese. In pratica, sotto la barra di navigazione del social fotografico, apparirà il simbolo di una borsetta che permetterà di fare acquisti.

A tutto shopping

Instagram shop arriverà tra qualche giorno, anche in Italia. Si tratta di una novità del social fotografico più famoso. In pratica, aggiornando l’applicazione, vedremo comparire nella barra di navigazione, il simbolo di una borsetta. Quando ci si cliccherà sopra, appariranno una serie di fotografie e video che rappresentano prodotti in vendita, selezionati sulla base delle nostre preferenze. I suggerimenti di shopping sono dati sulla base dei profili seguiti, siano essi di brand oppure di influencers.

La sperimentazione di questa funzionalità è avvenuta in modo fruttuoso già negli Stati Uniti. Un upgrade che arriva dopo le stories ed altri aggiornamenti.

Come funzionerà

Semplicemente cliccando sulla nuova icona a forma di shopper, o borsetta che dir si voglia, si potrà avere accesso ai prodotti, mostrati sotto forma di video e foto. La nuova icona apparirà sotto la barra consueta di navigazione. Non solo prodotti materiali ma anche viaggi ed esperienze da acquistare.

La nuova funzionalità permetterà ai venditori di potersi spendere anche attraverso il famoso social fotografico. Ovviamente, Instagram guadagnerà delle commissioni su tutti gli articoli venduti. La novità, però, sarà particolarmente positiva anche per i consumatori che potranno fare acquisti sulla base delle loro reali preferenze.

Come si legge su Vogue, Gord Ray, brand development lead di Instagram ha affermato:

“Speriamo che lo shopping su Instagram diventi una parte importante per aiutare le aziende ad avere successo – e vogliamo essere il posto migliore per le persone per fare acquisti proprio nel momento in cui sono ispirati”.

Una delle novità più interessanti, sarà quella che lo shopping si potrà svolgere anche in tempo reale. In questo modo, i brand e gli influencer potranno anche mettere in campo una serie di televendite. I pagamenti, avverranno attraverso Facebook Pay, anche questo, una novità che arriverà.