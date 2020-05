Food ordinabile su Instagram, uno strumento di marketing per rilanciare le PMI

Instagram per le PMI: rilanciare il proprio business sul Social

Crisi e cambiamenti del modello di business all’epoca del Covid-19: ad essere più “colpite” sono le Piccole-Medie Imprese che soffrono nonostante i diversi aiuti economici stanziati dal Governo.

Instagram ha annunciato che gli account aziendali possono includere adesivi nelle loro storie che indirizzano gli utenti a un sito Web dove possono ordinare cibo o acquistare buoni regalo.

Toccando l’adesivo, gli utenti vengono indirizzati su un sito web dove possono completare l’ordine.

Le aziende possono anche includere adesivi che si collegano a una raccolta fondi lanciata su Facebook.

Gli adesivi possono essere aggiunti anche ai profili delle aziende, come pulsante permanente.

Gli stickers per la consegna di cibo e di buoni regalo sono disponibili negli Stati Uniti e in Canada, ma nelle prossime settimane saranno estesi a livello mondiale.

Gli utenti che vedono le storie possono condividere gli stickers per la consegna di cibo: questa potrebbe essere una funzione utile per le aziende, in particolare per le PMI a livello locale.

Inoltre, dato che le gli utenti hanno più tempo a disposizione e, quindi, navigano più su Instagram, hanno maggiore probabilità di condividere gli stickers e di ordinare cibo su Instagram.

Come utilizzare gli stickers per la consegna del cibo e le carte regalo di Instagram

Per condividere una carta regalo, per ordinare food o per condividere stickers per la raccolta fondi su Instagram Stories, basta creare una storia scegliere l’adesivo e aggiungerne uno alla storia.

Successivamente seleziona la tua carta regalo o il partner di consegna del food.

E poi pubblica! Una volta che la tua storia è in diretta, chiunque la visualizzi può effettuare l’acquisto.

Hai anche la possibilità di aggiungere queste funzionalità come pulsanti sul tuo profilo Instagram.

Per fare questo, vai al tuo profilo, seleziona Modifica profilo, quindi Pulsanti di azione.

Quando un utente vede un buono regalo o un adesivo / pulsante per acquistare cibo ordinabile sarà in grado di effettuare un acquisto attraverso il sito della PMI partner.