Nuova funzione Instagram, le “storie” saranno ancora più belle!

Instagram si arricchisce di una nuova funzione per rendere le storie ancora più belle e interessanti: ecco la novità del 2019/2020

La nuova funzionalità di instagram, che permetterà di creare collage con le foto. Come funziona e da quando sarà disponibile?

Nuova funzione di Instagram

Il social network più popolare degli ultimi anni si arricchisce di una nuova funzionalità. Come riporta Fanpage, è in arrivo su Instagram una nuova applicazione: la Layout.

La nuova funzionalità permetterà di creare dei collage per le stories del social, prima di pubblicarle per la durata di 24 ore, che è il tempo di permanenza delle stesse sul social.

Per utilizzare questa nuova caratteristica non serviranno applicazioni esterne o particolari rimaneggiamenti. Una pesante stangata questa della Layout per gli sviluppatori indipendenti che basano i loro introiti proprio sulle appicazioni di collage per Instagram.

Grazie alla nuova teccnologia si potranno sfruttare nuovi template in cui inserire le proprie immagini in un collage sul quale si potranno aggiungere tag, adesivi e testi come già è possibile fare per le stories.

Come utilizzare la nuova funzione?

Come per le altre caratteristiche dell’app, il procedimento per creare un collage di foto è estremamente semplice. Basterà creare le stories, scorrere il menù in basso verso destra e dopo la funzione Boomerang sarà presente la nuova Layout.

Si aprirà un nuovo menù nel quale sarà possibile scegliere tra i diversi template a disposizione. In ogni sezione del collage si potrà inserire una foto già presente in galleria o si potrà scattarne una al momento.

Poi, quando il collage sarà stato creato e sarà pronto per essere pubblicato, si potranno aggiungere i tipici elementi che attualmente si utilizzano nelle stories di Instagram: tag, testo e gif.

La nuova funzione dovrebbe essere fruibile per la gran parte degli utenti dell’applicazione per iOS e Android. Se così non fosse, basterà attendere solo qualche giorno.

