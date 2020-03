Instagram e coronavirus, tutte le challenge più divertenti per non annoiarsi in quarantena

Instagram e coronavirus, tutte le challenge più divertenti per non annoiarsi in...

Il mondo dei social come quello di Instagram si è mosso per non far annoiare nessuno durante la quarantena e avvicinarci con il resto del mondo. Ma quali sono le challenge più divertenti lanciate dai vip?

Se il coronavirus sta mettendo in ginocchio tutto il mondo, i vip nostrani e internazionali hanno messo in moto alcune challenge per non annoiarsi e per far sentire tutti “meno soli”.

Le challenge più divententi di Instagram

Durante questo lungo periodo di quarantena al fine di contrastare il contagio da coronavirus, i social sono diventati i nostri migliori amici. Per sensibilizzarci e intrattenerci, i vip ci tengono compagnia con dirette dove si cucina – si chiacchiera e si fa sport. Non solo, perché sono nate anche delle challenge con tanto di # personalizzato così da giocare tutti insieme divertendoci. Ma quali sono le più belle?

#finoadomani

Un hashtag che sta letteralmente spopolando qui in Italia, dove è richiesto di postare foto divertenti, buffe, compromettenti e cose che mai avremmo voluto che gli altri vedessero! Ma tutto questo accade per ora solo nelle stories, così che dopo 24 ore quell’immagine venga dimenticata per sempre.

#chefaticapalleggiare

Una challenge che è stata lanciata direttamente dalla pagina chefaticalavitadabomber, invitando tutti quanti a palleggiare con un oggetto che non sia una palla. Un esempio? Carta igienica, cuscini e tutto ciò che possiede una forma sferica.

Totti e i suoi colleghi sono stati tra i primi ad aver accettato questa sfida super divertente.

#babychallenge

La più tenera, con le foto di quando eravamo dei bambini, taggando poi di conseguenza tutti gli amici che vogliamo vedere con pannolino e pappa sui vestiti! Questa è la challenge che sta facendo impazzire le star di tutto il mondo.

#distantimauniti

Un hashtag ufficiale lanciato direttamente dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli atleti famosi hanno partecipato postando la loro foto con un baccio alzato verso l’esterno: l’idea è di toccare qualcuno che non si vede ma sappiamo essere vicino a noi.

#torneremoaviaggiare

Dopo gli abbracci, viaggiare è la cosa che manca di più a tutti quanti. Con questo hashtag si chiede di postare le foto dei nostri viaggi, per creare una bellissima vetrina di colori e luoghi fantastici con la speranza di poterci tornare il prima possibile.

#iorestoacasa

Quello più utilizzato e tradotto nelle lingue di tutto il mondo. Stories e post facendo vedere cosa facciamo in casa, sensibilizzando i nostri follower e creando una sorta di rete unita per sconfiggere una volta per tutte questo terribile virus.