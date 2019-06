Insolazione: ecco come prevenirla e curarla

L’insolazione può verificarsi dopo essersi esposti a temperature elevate e spesso è accompagnato da disidratazione.

Esistono due tipi di insolazione:

Esaurimento delle risorse idriche : i segni includono sete eccessiva, debolezza, mal di testa e perdita di conoscenza.

Esaurimento del sale: nausea e vomito, crampi muscolari e vertigini.

Sebbene l’insolazione non sia così grave come il colpo di calore, non è qualcosa da prendere alla leggera. Senza un adeguato intervento, può progredire fino al colpo di calore, che può danneggiare il cervello e altri organi vitali e persino causare la morte, nei casi più gravi.

Sintomi dell’insolazione

I segni e i sintomi più comuni dell’insolazione includono:

Confusione

Urina di colore scuro (un segno di disidratazione)

Vertigini

Svenimenti

Fatica

Mal di testa

Crampi muscolari o addominali

Nausea, vomito o diarrea

Pelle pallida

Sudorazione profusa

Battito cardiaco accelerato

Come trattare l’insolazione

Se tu o qualcun altro avete sintomi legati all’insolazione, è essenziale uscire immediatamente riposare, preferibilmente in una stanza con aria condizionata o in posto più fresco e ombreggiato più vicino.

Altre strategie raccomandate includono:

Bere molti liquidi, in particolare bevande sportive per sostituire il sale perso (evitare caffeina e alcol).

Rimuovere gli indumenti stretti o non necessari.

Fare una doccia fresca, un bagno o un bagno con spugna.

Applicare altre misure di raffreddamento come ventilatori o asciugamani di ghiaccio.

Se tali misure non riescono a fornire sollievo entro 15 minuti, richiedere assistenza medica.

Dopo esserti ripreso, probabilmente sarai più sensibile alle alte temperature durante la settimana seguente. Quindi è meglio evitare il caldo e fare molto esercizio fisico fino a quando il medico ti dirà che è sicuro riprendere le normali attività.

Fattori di rischio dell’insolazione

L’insolazione è strettamente correlata all’indice di calore, che è una misura di quanto caldo si prova quando gli effetti dell’umidità relativa e della temperatura dell’aria sono combinati.

Un’umidità relativa del 60% o più ostacola l‘evaporazione del sudore, che ostacola la capacità del corpo di raffreddarsi.

Il rischio di malattie legate al calore aumenta drammaticamente quando l’indice di calore sale a 90 gradi o più. Quindi è importante – specialmente durante le ondate di calore – prestare attenzione all’indice di calore riportato e anche ricordare che l’indice di calore è ancora più alto quando si è esposti totalmente al sole.

Se vivete in un’area urbana, potreste essere particolarmente inclini a sviluppare l’insolazione durante un’ondata di calore prolungata, in particolare se vi sono condizioni atmosferiche stagnanti e scarsa qualità dell’aria.

Asfalto e cemento, infatti, immagazzinano calore durante il giorno e solo gradualmente lo rilasciano durante la notte, con conseguente aumento delle temperature notturne.

Altri fattori di rischio associati a malattie legate al calore includono:

Età : I neonati e i bambini fino a 4 anni e gli adulti di età superiore ai 65 anni sono particolarmente vulnerabili perché si adattano a riscaldarsi più lentamente rispetto ad altre persone.

: I neonati e i bambini fino a 4 anni e gli adulti di età superiore ai 65 anni sono particolarmente vulnerabili perché si adattano a riscaldarsi più lentamente rispetto ad altre persone. Alcune condizioni di salute : malattie cardiache, polmonari o renali, obesità o sottopeso, ipertensione, diabete, malattie mentali, tratto falciforme, alcolismo, scottature solari e qualsiasi condizione che causi la febbre. Le persone con diabete sono a maggior rischio di visite al pronto soccorso, ospedalizzazione e morte per malattie legate al caldo e possono essere particolarmente inclini a sottovalutare il rischio durante le ondate di calore.

: malattie cardiache, polmonari o renali, obesità o sottopeso, ipertensione, diabete, malattie mentali, tratto falciforme, alcolismo, scottature solari e qualsiasi condizione che causi la febbre. Le persone con diabete sono a maggior rischio di visite al pronto soccorso, ospedalizzazione e morte per malattie legate al caldo e possono essere particolarmente inclini a sottovalutare il rischio durante le ondate di calore. Farmaci: diuretici, sedativi, tranquillanti, stimolanti, farmaci per la pressione del cuore e del sangue e farmaci per condizioni psichiatriche.

Come prevenire l’insolazione