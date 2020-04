La conduttrice Bianca Guaccero, fiore all’occhiello di Rai 2, dal tubo catodico è rimbalzata sul web. Sul piccolo “palcoscenico” di Pronto Detto Fatto, versione web della storico programma Rai Detto Fatto, ha parlato a lungo di variegate tematiche e si è soffermata su un aneddoto del suo passato.

La radiosa conduttrice di Bitonto ha raccontato al collega Jonathan Kashanian un incontro fortuito della sua adolescenza, avvenuto in un ambiente inconsueto e tutt’altro che televisivo:

“Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal treno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta difronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!”