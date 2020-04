L’insalata iceberg è davvero priva di valore nutrizionale?

La lattuga iceberg è veramente priva di ogni valore nutrizionale?

Insalata iceberg, una lattuga senza nutrienti? Secondo David Farmer, vice presidente per la strategia e lo sviluppo dei menu di Chick-fil-A – una catena di fast food americana, tale tipologia non contiene nutrizione.

Lo ha rivelato in un’intervista a Business Insider.

“È in fondo alla catena alimentare dell’insalata“, afferma. “Non esiste alcun valore nutrizionale nella lattuga iceberg“.

Insalata iceberg: davvero senza valore nutrizionale?

È vero? No per Julie Upton, co-fondatrice del sito web di nutrizione Appetite for Health, come lei stessa ha rivelato in un’intervista rilasciata a SELF.

“Conta come una porzione di verdura, qualcosa di cui quasi il 90 percento delle donne non soddisfa le porzioni minime quotidianamente“, afferma.

La Upton ammette che l’iceberg non è “un grande alimento nutrizionale“, ma afferma che è meglio di molte altre opzioni nei menu di fast food e da inserire all’interno della nostra dieta.

Ci sono alcuni nutrienti nella lattuga iceberg, afferma Tara Gidus, autrice di Flat Belly Cooking for Dummies.

“La lattuga iceberg ha piccole quantità di fibre, potassio, zinco, calcio, acido folico, vitamina A e vitamina K“, dice a SELF.

Ha anche un alto contenuto di acqua, aggiunge, tuttavia, non ti idrata in modo significativo rispetto ai liquidi da bere.

Sonya Angelone, portavoce dell’Academy of Nutrition and Dietetics, dice che l’iceberg non è la verdura a foglia verde più nutriente che si possa trovare in giro.

Però, dice che “se a qualcuno piace solo la lattuga iceberg, è meglio che non mangiare lattuga per niente”.

Lattura iceberg e altri tipi di insalate: il confronto

Ecco come una foglia media di iceberg si sovrappone a verdure a foglia simile:

Lattuga iceberg:

Calorie: 1 Vitamina A: 40 UI Folato: 2,3 mcg Potassio: 11,3 mg Calcio: 1,4 mg

Lattuga al burro:

Calorie: 1 Vitamina A: 248 UI Folato: 5,5 mcg Potassio: 17,8 mg Calcio: 2,6 mg

Lattuga romana:

Calorie: 1 Vitamina A: 680 UI Folato: 11 mcg Potassio: 19,8 mg Calcio: 3 mg

Iceberg, i benefici per la salute

Anche se la lattura icerberg è quella meno gettonata, in termini nutrizionali, essa apporta alcuni benefici alla salute.

“Può aggiungere volume al cibo, il che può aiutarti a mangiare meno nel complesso”, afferma Gidus.

“Se è la base per un’insalata che ha anche altre verdure di alta qualità, allora può essere una parte gradita di una dieta sana“.

Tuttavia, gli esperti mettono in guardia dall’uso dell’iceberg come ingrediente unico in un’insalata condita con condimento ad alto contenuto calorico: in tal caso, è meglio farne a meno.

Se vuoi optare per una verdura a foglia verde con più nutrienti, Upton consiglia di provare crescione, spinaci o la versione romana, che si posizionano bene sul punteggio della densità dei nutrienti dei Centri per il controllo delle malattie e la prevenzione.