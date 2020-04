Inquinamento indoor: come non inquinare anche casa nostra?

L’inquinamento indoor è realmente pericolosa per la nostra salute. Inquinare l’ambiente in cui viviamo, le nostre case, è pericoloso come farlo nell’ambiente.

L’ inquinamento indoor è tra le forme maggiormente ignorate. Le nostre case, sono inquinate ed ora in periodo di lockdown, respiriamo moltissimi inquinanti. L’aria non salubre degli ambienti chiusi può arrivare ad essere peggiore di quella che respiriamo nelle città.

L’inquinamento indoor delle nostre case

Negli ambienti chiusi entrano i gas dall’esterno, passando per porte e finestre, oltre a sommarsi alle molecole nocive che si producono all’interno, rilasciate anche dai detersivi. A lanciare l’allarme è il Comitato Scientifico sui rischi ambientali e sanitari della Commissione Europea. Ha potuto arrivare a contare 900 molecole potenzialmente tossiche, dividendole per tipologia

dalla combustione: per esempio dalle sigarette, dai caminetti, stufe a pellet e fornelli.

per esempio dalle sigarette, dai caminetti, stufe a pellet e fornelli. composti organici volatili: vengono liberati dai materiali edili, dai nostri mobili, prodotti per la pulizia della casa.

vengono liberati dai materiali edili, dai nostri mobili, prodotti per la pulizia della casa. allergeni: strettamente legate alla presenza di polvere, muffe e animali domestici.

In Europa si stima che circa il 2,7% delle malattie è in qualche forma collegato all’esposizione all’inquinamento indoor. Nascono soprattutto malattie respiratorie come asma, infezioni e allergie, malattie cardiovascolari e perfino tumori.

Le azioni individuali

Ognuno di noi può muoversi per ridurre questo problema, utilizzando piante ma anche dei macchinari che ci aiutano a ripulire l’aria dall’inquinamento. Dobbiamo inoltre contribuire in modo costante a non produrne di nuovo.

Secondo i dati dell’European Respiratory Society (Ers), non fumare nei luoghi chiusi, è la forma migliore per migliorare la qualità dell’aria. Nelle case di chi fuma secondo i test effettuati, sono presenti maggiori concentrazioni di polveri sottili, formaldeide, benzene e altre sostanze dannose. Questo succede anche se esistono altre sorgenti importanti di inquinamento, come ad esempio la presenza di stufe a pellet o caminetti. Dobbiamo cercare di avere maggior cura delle nostre case.