Amazon, grande società di commercio elettronico nel mondo, inquinerebbe il pianeta con più di 200.000 tonnellate di rifiuti di plastica.

Secondo alcuni rapporti, Amazon avrebbe una grande incidenza sull’inquinamento da plastica del nostro Pianeta.

Le millebolle inquinanti di Amazon

Per avere un’idea degli imballaggi di plastica prodotti da Amazon, è sufficiente pensare a ciclopico rotolo di “millebolle”, che abbraccia la Terra circa 500 volte. La stima viene da uno studio pubblicato su ‘Science’ .

GrennMe riporta e illustra i dati di Oceania, l’organizzazione no profit per la difesa degli oceani. I dati dei rifiuti di imballaggi in plastica creati da Amazon nel 2019 sarebbero entrati inquinando gli ecosistemi di acqua dolce e marina del mondo.

Il loro equivalente? Come versare il carico di plastica negli oceani da parte di un furgone per le consegne ogni 70 minuti.

La plastica è una delle principali fonti di inquinamento e sta devastando gli oceani del mondo.

Pandemia e inquinamento

Il coinvolgimento della pandemia nella crescita esponenziale dell’inquinamento da plastica deriva dalla sempre più crescente vendita online, elemento che ha portato ad un ulteriore arricchimento per la società di Jeff Bezos.

Matt Littlejohn, Senior Vice President di Oceana ha voluto sottolineare:

“La quantità di rifiuti di plastica generata dall’azienda è sbalorditiva e cresce a un ritmo spaventoso”.

Matt Littlejohn ha anche aggiunto come lo studio abbia mostrato che gli imballaggi in plastica e i rifiuti generati dagli imballaggi di Amazon, in realtà, siano destinati alla discarica, all’inceneritore o all’ambiente.

Questo genera inevitabilmente un inquinamento del mare e dei corsi d’acqua e danneggiare la vita marina.

A differenza di altre aziende che stanno cercano di abbandonare la plastica, Amazon sembrerebbe voler ancora dare la priorità ad un impiego maggiore di “imballaggi flessibili” in plastica.

Tuttavia dopo che l’India ha approvato una legge per combattere l’inquinamento da plastica, Amazon ha eliminato gli imballaggi in plastica dai centri logistici in India e ha introdotto un imballo leggero basato su carta

E’ arrivato il momento che Amazon dia ascolto alla voce dei suoi clienti. I recenti sondaggi chiedono alternative prive di plastica e aziende che si impegnino concretamente per ridurre la sua impronta plastica.