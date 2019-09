Inquinamento Cina, in arrivo buone notizie per il futuro

La Cina viene spesso visto come un mostro, madre di molti se non tutti i problemi ambientali degli ultimi vent’anni. Ma ora c’è una novità!

Pare che la Cina al contrario di quanto detto da molti ecologisti, stia invece agendo per migliorare la propria impronta ambientale.

A darci questa buona notizia, è uno studio internazionale che vede coinvolti gli scienziati di cinque paesi coordinati da Deliang Chen. Il professore di meteorologia fisica all’Università di Göteborg è noto per il suo impegno ed è un importante membro del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) delle Nazioni Unite. In questo studio molto autorevole, si è evidenziato un calo progressivo dell’inquinamento in Cina negli ultimi 10 anni.

I risultati dello studio

Questo studio ha analizzato l’inquinamento dal 1995 ad oggi. Quell’anno è stato l’inizio della fortissima crescita economica ed industriale del paese, dove si ha avuto una crescita esponenziale anche dell’inquinamento. Questo ha portato tantissimi problemi in Cina ma anche a livello globale.

Le emissioni di gas serra non rispettano questo trend, infatti anziché ridursi sembrano crescere sempre più. Bisogna però spezzare una lancia a favore del paese: le nazioni unite hanno una serie d’obiettivi dello sviluppo sostenibile (OSS). La Cina negli ultimi 40 anni ne ha raggiunti 12 di 17, facendo capire che ogni goal è figlio di d’investimenti green, del progresso tecnologico e anche di provvedimenti legislativi stringenti, che hanno dato vita ad una legislazione che ha a cuore anche la salute ambientale.

Le conclusioni dello studio

Il professor Chen ha messo in evidenza che un progresso si ritrova nell’enorme mole di dati presi in considerazione nelle studio. Si è tenuto conto di tantissimi aspetti della vita nella grande nazione asiatica, non solo meri dati ambientali, ma moltissimi settori come la crescita economica, lo sviluppo sociale, rapporto di vita tra città e campagna, sanità ed istruzione – ovviamente, si sono messi in relazione questi aspetti con il loro impatto ambientale su terra e mare dagli anni ’70 al 2017.

Il cammino è molto lungo, la nazione sta attuando politiche che mirano alla riduzione dei gas serrache comunque hanno ancora altissimi livelli. Dobbiamo però prendere atto degli sforzi della grande nazione, che comunque sta ottenendo importanti risultati.

Nonostante l’attuazione di pesanti misure per ridurre il forte inquinamento, senza inficiare del tutto la crescita economica.