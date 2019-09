Inquinamento, le particelle di carbonio potrebbero raggiungere il feto? Ecco cosa dice una recente ricerca

L’inquinamento atmosferico può raggiungere il feto e le particelle di carbonio nero son in grado d’attraversare la placenta

Secondo una recente ricerca condotta su 28 donne, si è rilevato inquinamento atmosferico, nel lato fetale della placenta. Lo studio è stato condotto in Belgio dell’Hasselt University di Diepenbeek e lo possiamo leggere su Nature.

In pratica possiamo dire che in base ai risultati, l’aria inquinata che viene respirata dalle madri durante la gravidanza può arrivare al bambino non ancora nato.

Lo studio

Lo studio ha preso in considerazione 28 placente di future madri, non fumatrici che vivevano in Belgio. La scoperta è preoccupante, dato che si dimostra che le particelle d’inquinamento e sono in grado di passare la placenta, arrivando fino al bambino.

Questo si è verificato in tutte le placente analizzate nel corso dello studio. I livelli di carbonio più alti, sono stati rilevati nelle madri che abitavano nelle zone maggiormente inquinanti.

Si parla di 2,42 microgrammi di nero di carbonio per metro cubo. Questo c’indica che anche i feti sono esposti in maniera diretta l’inquinamento.

Possibili problemi, le ipotesi

Questa ricerca ci dimostra e conferma precedenti risultai, che la barriera placentare è facilmente penetrabile. Abbiamo un aumento degli aborti, nascite premature e basso peso alla nascita, che potrebbero dipendere dagli inquinamento.

Ovviamente per dimostrare questa correlazione, si dovranno fare studi molto più ampi e corposi, prima di dar per certo il legame tra smog e problemi durante la gravidanza.

Il professor Tim Nawrot dell’Università Hasselt in Belgio ha condotto questo studio ed ha affermato che

“Questo è il periodo più vulnerabile della vita. Tutti i sistemi di organi sono in fase di sviluppo. Per la protezione delle generazioni future, dobbiamo ridurre l’esposizione”

Da qui nasce l’esigenza di capire meglio questi meccanismi, studiando le iterazioni tra inquinamento e feto. Indispensabile è tutelare le donne e dei bambini che vivono in zone inquinate.