Inquinamento acustico, nei porti il progetto per combatterlo

Il progetto Interreg Triplo è stato elaborato per creare delle soluzioni e elaborare un piano per ridurre l’inquinamento acustico

Il progetto transfrontaliero Triplo, coinvolge Sassari e Porto Torres aderiscono, porti Toscani, Liguri e Francesi. Si vuole poter ridurre l’inquinamento acustico che si ha nelle aree che ci sono tra i porti commerciali, le aree retro-portuali e quelle limitrofe alle piattaforme logistiche.

Il progetto Triplo

Triplo è un acronimo che sta per Trasporti e collegamenti Innovativi e sostenibili tra Porti e piattaforme Logistiche. Si tratta di un programma finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014-2020. Si tratta di un Asse prioritario 3 e vede tra i partecipanti Confindustria Centro Nord Sardegna, la Provincia di Lucca come capofila, l’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di Livorno, il CNR-ILC di Genova, la società Lucense e la Camera di Commercio e dell’Industria del Dipartimento del Var gestore del porto di Tolone.

I molti partner hanno obiettivo il poter trovare e vagliare soluzioni Intelligent Transport Systems ITS, con lo scopo di poter ridurre l’inquinamento acustico. Per farlo si sta cercando d’elaborare un Piano strategico congiunto, stilando anche campagne con lo scopo di sensibilizzare sul tema, promuovendo le misure per ridurlo presenti nel piano.

Il presidente e referente di Confindustria CNS per Triplo, Roberto Chironi ha detto

“Nei giorni scorsi i rappresentanti degli enti partner si sono ritrovati a Villa Mimosa, sede della Confindustria del Centro Nord Sardegna”

Ha proseguito dicendo che credono moltissimo al funzionamento di questo genere d’iniziative. Si tratta di metodi di cooperazione europea. Sono molto importanti perché si tratta d’iniziative per le imprese e per il territorio. Permettono e danno un’opportunità di confronto con altre realtà transfrontaliere.

Il progetto sta effettuando un rilevamento dell’intensità del rumore che viene generato nelle aree in esame, vagliando anche quello generato dal traffico su ferro e su gomma. Avremo i risultati del progetto nel 2020, in un evento a Villa Mimosa a Sassari.