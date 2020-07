INPS, Pensioni di Agosto pagate in anticipo: pubblicato calendario UFFICIALE

La comunicazione definitiva è arrivata: le pensioni di Agosto saranno pagate in anticipo, l’INPS ha pubblicato il calendario ufficiale con le date.

Notizia dell’ultima ora quella diramata dall’INPS: anche le pensioni di agosto saranno pagate in anticipo, reso noto il calendario ufficiale.

Anche nei mesi scorsi per fronteggiare le problematiche derivanti dall’emergenza coronavirus l’INPS ha deciso di pagare anticipatamente gli assegni pensionistici.

A metà luglio sembrava che la data prevista per il pagamento fosse il 27 luglio ma non è cpsì, proprio ieri è stato reso noto il calendario ufficiale completo di tutte le informazioni utili.

L’incertezza sull’anticipo del pagamento aleggiava fino ai giorni scorsi nelle menti dei cittadini preoccupati e ciò ha creato non poco malessere.

Ecco tutti i dettagli incluso il calendario con le date previste per i pagamenti pensionistici anticipati: consultalo subito.

Pensioni di agosto pagate in anticipo: il calendario

La notifica ufficiale arriva direttamente dall’INPS: le pensioni di agosto, come anche le precedenti, saranno pagate in anticipo.

Il calendario ufficiale con l’elenco dei giorni precisi fa parte del testo nella comunicazione diramata: i pagamenti saranno effettuati in più giorni e non in una singola giornata com’era previsto.

Proprio ieri, venerdì 24 luglio, l’INPS ha comunicato le date ufficiali del pagamento.

Si legge nel testo della comunicazione: ‘Anche per il mese di agosto 2020 il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni’.

‘L’anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19‘.

Il calendario delle giornate in cui verranno pagate

Il calendario con la specifica delle giornate in cui verranno pagate le pensioni anticipate sono le seguenti:

Lun 27/07/2020 : Inizio A , Fine B

: Inizio , Fine Mar 28/07/2020 : Inizio C , Fine D

: Inizio , Fine Mer 29/07/2020 : Inizio E , Fine K

: Inizio , Fine Giov 30/07/2020 : Inizio L , Fine O

: Inizio , Fine Ven 31/07/2020 : Inizio P , Fine R

: Inizio , Fine Sab 01/08/07: Inizio S, Fine Z

