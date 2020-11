INPS, Bonus Natale: 3.000€ per famiglie con figli, sito in blocco ma...

Spopola il Bonus Natale: sito INPS intasato in queste ore, ma è solo un grande miraggio per le famiglie in difficoltà. In realtà è un bonus Nido valido con fino ad un massimo di 3000 euro.

Un Bonus Natale da 3.000€ conferito dall’INPS alle famiglie con bambini piccoli: il sito intasato e bloccato dai troppi click ma i genitori rimangono delusi.

Ha spopolato in rete ma non c’è un vero e proprio Bonus Natale, si tratta di un bonus che già conosciamo chiamato in altro modo: la notizia non è una fake news ma bisogna fare delle precisazioni per frenare gli entusiasmi.

Bonus Natale 3.000 €, una bufala

L’INPS è vero che concede un bonus di 3.000 euro alle famiglie con bambini piccoli, non è una bufala ma vanno fatte alcune precisazioni importanti.

Il bonus in questione deve essere richiesto obbligatoriamente entro e non oltre dicembre 2020, e da questo nasce il soprannome bonus Natale.

Questo incentivo economico è riservato solo ed esclusivamente alle famiglie che possiedono specifici requisiti:

Isee inferiore a 25.000€ l’anno

bambini a carico con meno di 3 anni di età

figli iscritti all’asilo nido

L’importo dell’aiuto economico fornito è inteso su base annuale: 3.000€ in totale ma erogati con una somma di 272,72€ al mese. nel caso in cui la famiglia abbia un reddito annuale superiore a 25.000€ ma inferiore a 40.000€ la somma mensile incassata sarà 227,27€.

Il Bonus invece aumenta per le famiglie che hanno bambini con patologie che gli impediscono di uscire di casa e andare quindi all’asilo nido: la somma erogata sarà di 422€ al mese.

La notizia di un Bonus Natalizio di 3.000€ ha ovviamente fatto gola a tante persone vista la difficile situazione economica che il paese sta affrontando.

Il sito dell’INPS è stato bombardato di click da parte di tutti coloro che cercavano maggiori informazioni senza capire che in fondo, il Bonus Natale, in realtà è il Bonus Asilo Nido.

Bonus Natale è in realtà Bonus Nido

Molto probabilmente se invece di parlare di Bonus Natale si fosse parlato di Bonus nido non sarebbe stata suscitata la stessa curiosità e lo stesso entusiasmo.

La legge 27 dicembre 2019 numero 160 ha in effetti aumentato l’importo del bonus nido fino ad un massimo di 3.000€ e la richiesta deve essere inviata entro il periodo natalizio.

Si ricorda che per il Bonus Nido è il genitore che paga la retta dell’asilo a dover obbligatoriamente presentare la domanda per ricevere il bonus, entro il 31 dicembre 2020.