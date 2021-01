Inps, in arrivo un NUOVO bonus da 1000 euro

Il bonus Inps sarà un ulteriore aiuto per le aziende e gli imprenditori messi a dura prova dalla pandemia e dalle chiusure forzate.

Il governo sarebbe al lavoro su un nuovo decreto chiamato Ristori 5 che fornirà ulteriori aiuti economici alla popolazione. Nello specifico si tratta di un bonus di 1000 euro Inps da fornire ad aziende ed imprenditori, messi in difficoltà dalla situazione pandemica.

Molte aziende sono state costrette a chiudere

Come sappiamo, infatti, il virus ed i conseguenti lockdown hanno messo a dura prova diversi settori del paese. Sono state molte, inoltre, le aziende costrette a chiudere così come i liberi professionisti privati di un’entrata fissa.

Per questo motivo nel corso del 2020 il governo ha provato a fornire vari aiuti ma, a quanto sembra, tutto ciò non è stato sufficiente. La crisi, infatti, non sembra finire e per tutta risposta stanno per essere approvati diversi stanziamenti anche nel 2021.

I fondi spetteranno a chi ha avuto un calo del 30% delle proprie entrate

Come detto, quindi, fra i nuovi bonus ci saranno i 1000 euro Inps destinati a liberi professionisti e lavoratori autonomi che rispetteranno le seguenti condizioni. In primis il reddito annuo dovrà necessariamente essere inferiore ai 50mila euro.

Non solo, chi vuole ricevere i fondi dovrà possedere la partita iva da almeno 3 anni ed aver pagato per lo stesso lasso di tempo i contributi allo stato. Infine, bisognerà mostrare un calo del fatturato del 30% od oltre avvenuto nel 2020.

Non è ancora chiaro, inoltre, se lo stato fornirà i fondi a chi di diritto di propria iniziativa, come già fatto in passato, o il bonus dovrà essere richiesto dagli utenti. Infine, non sembrano finire qua i contributi forniti dal governo.

Tra le misure al vaglio, infatti, ci sarebbe la possibilità da parte dello stato di farsi carico dei contributi relativi all’anno 2021 versando le somme relative all’Erario alle categorie più colpite dalla crisi.

