INPS, Bonus 600 euro lavoratori marittimi per giugno e luglio: ecco chi può richiederlo

INPS, Bonus 600 euro lavoratori marittimi per giugno e luglio: ecco chi...

Nel Decreto Agosto spunta il bonus 600 euro per i lavoratori marittimi che sarà pagato per due mensilità dall’INPS: ecco quali sono i requisiti necessari e come richiederlo.

La Manovra estiva introduce diverse interessanti novità, tra cui quella del Bonus 600 euro riconosciuto ai lavoratori marittimi per il mese di giugno e per luglio.

Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Decreto Agosto, anche ai lavoratori marittimi spetterà il bonus 600 euro che sarà erogato per i mesi di giugno e luglio.

I lavoratori marittimi erano tra gli “esclusi” dai precedenti aiuti di natura economica inseriti e previsti dal Decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio.

Bonus 600 euro lavoratori marittimi per luglio e agosto: requisiti necessari

A beneficiare del Bonus 600 euro per i mesi di giugno e luglio 2020 sono i lavoratori marittimi così come definiti dall’articolo 115 del Codice della Navigazione.

Il lavoratore marittimo o mariner o seafarer è qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività professionale nell’ambito della marina mercantile come membro d’equipaggio a bordo di una nave indirizzata ad attività civili o come personale tecnico delle costruzioni navali o come addetto ai servizi nautici nell’ambito dei porti.

Fanno parte del personale marittimo navigante i lavoratori della sezione di coperta, di macchina e della sezione alberghiera.

I requisiti necessari per richiedere quest’indennità di 1.200 euro sono ascrivibili ai seguenti:

aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,

non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente,

non essere beneficiario della NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data del 15 agosto,

aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate.

Bonus 600 euro lavoratori marittimi per giugno e luglio: come presentare la domanda?

Per richiedere il Bonus 600 euro lavoratori marittimi si deve presentare la domanda all’INPS, istituto preposto all’erogazione dell’indennità 1.200 euro.