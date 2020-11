Bonus INPS da 1000€ richiedibile da fine ottobre 2020: si avvicina la data di scadenza per inoltrare la richiesta. Entro quando dovresti richiederlo.

Già da fine ottobre 2020 il governo ha aperto la finestra temporale per richiedere all’INPS il Bonus da 1.000€: entro quando bisogna inoltrare la domanda?

Ecco la scadenza entro cui richiederlo e altre informazioni.

Bonus 1000€, entro quando richiederlo

Il Bonus da 1.000€ può essere richiesto entro una certa data, la scadenza sarà proprio nel mese di novembre 2020.

Erogato come una tantum del decreto Agosto e poi convertito nella legge 126/2020 del 13 ottobre 2020, il bonus deve essere richiesto entro e non oltre il 13 novembre 2020.

Da fine ottobre è possibile fare domanda per ricevere questa indennità indirizzata agli stagionali, ai lavoratori dello spettacolo, agli occasionali autonomi. Il Decreto Ristori lo ha rinnovato per le medesime categorie di lavoratori.

Il 28 ottobre 2020 il decreto 13772020 ha introdotto anche un bonus da 800€ per i collaboratori sportivi, la scadenza è sempre stata fissata nel mese di novembre.

Comunicazione ufficiale dell’INPS

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha notificato una comunicazione ufficiale con la quale ricorda ai cittadini la data di scadenza prevista per inoltrare la richiesta del Bonus.

Il bonus da 1.000€ del Decreto Agosto scade quindi il 13 novembre 2020, l’INPS specifica che entro questa data è possibile chiedere l’indennità covid-19 destinata ad alcune categorie di lavoratori.

Ricordiamo che questo termine ultimo lo ha recentemente introdotto il governo con il Decreto Ristori del 28 ottobre 2020.

Chiaramente dal 14 novembre 2020 non sarà più possibile inoltrare la domanda per il bonus da 1.000€. Tale indennità dovrà essere obbligatoriamente richiesta tramite il servizio dedicato.

Il Decreto Ristori ha precisato che tale bonus sarà erogato in via automatica. Per un altro mese tutti coloro che ne hanno già usufruito grazie al decreto Agosto lo riceveranno.

Coloro che invece devono richiederlo per la prima volta hanno tempo fino al 30 novembre per farlo, tale discorso vale anche per il bonus da 800€ per i collaboratori sportivi.