Ha 54 anni ma ne dimostra 20: ha usato tutti i giorni questo ingrediente naturale segreto

Le rughe dell’età a nessuna donna piacciano. Da oggi però è possibile prevenire l’invecchiamento con alcuni piccoli trucchi

L’invecchiamento è inevitabile, ma possiamo ancora prendere provvedimenti per prevenirlo. Può davvero essere così facile? Certo, ma richiede impegno da parte nostra.

Questi metodi ovviamente funzionano per questa straordinaria donna giapponese. Yamada Keiko, infatti, ha condiviso tutti i suoi segreti di bellezza sul proprio canale YouTube, mettendoli a disposizione della community.

Yamada Keiko, avere 50 anni e mostrarne 30

Ha 51 anni ma sembra che ne abbia 20 e non ha una sola ruga! Yamada Keiko ha 51 anni ma ha ne dimostra almeno venti in meno, se non di più. Non ha fatto chirurgia plastica e si è affidata totalmente alla terapia naturale di bellezza e di anti-invecchiamento.

La donna, originaria del Giappone, è nata il 17 gennaio 1966. Yamada è un’artista, conduttrice, modella e imprenditrice giapponese. Ha vinto il primo premio al Tokyo Second Phase Beauty Contest 2012.

È stata anche selezionata per avere “Il più bel trucco naturale per la pelle”. Molte casalinghe hanno detto che Yamada Keiko ha dato loro nuove speranze e ha mostrato loro che l’età non è una barriera per la bellezza. Com’è possibile che una persona di 50 anni sembri una 30enne?

I segreti di bellezza di Yamada Keiko

Yoga: A Yamada Keiko piace praticare yoga. L’esercizio di yoga può favorire la circolazione sanguigna, accelerare i battiti del cuore e anche aumentare la sudorazione.

La respirazione profonda e gli esercizi di flessione del corpo possono provocare il massaggio e la stimolazione degli organi escretori. La pratica regolare dello yoga è ottima per l’eliminazione delle tossine corporee.

Evitare il sole è la chiave per una pelle senza età: Il sole – a lungo andare – danneggia la pelle. Pertanto, evitare la tintarella, ti permetterà di sfoggiare una pelle priva di rughe e giovanile.

Se si esce di casa e ci si espone inevitabilmente al sole, è bene applicare una protezione solare, sia sul viso che sulle labbra.

Pratica danza calda dimagrante: Oltre alla pratica quotidiana dello yoga, Yamada Keiko si impegna anche nella danza calda dimagrante della pancia nel fine settimana per modellare il suo corpo e ridurre il peso. Accompagnato dalla musica ritmica, lo yoga può calmare la mente e anche disinnescare la tensione.

Coprirsi bene sia in inverno che in estate

Nel periodo invernale, inoltre, consiglia di indossare protezioni e lo stesso anche in quello estivo: sciarpa, cappello da sole, occhiali da sole, camicie a maniche lunghe e pantaloni.

Servono per bloccare le radiazioni solari, prevenendo così l’invecchiamento della pelle. La luce solare è il principale colpevole della distruzione di collagene e fibre elastiche della pelle, che porta ad un incremento dell’invecchiamento.

Bere il tè al miele: Il miele è un vero e proprio tesoro, contenente 10 tipi di vitamine e acidi organici. Il miele è ottimo per combattere l’invecchiamento, idratare la pelle, prevenire la costipazione e schiarire la pelle.

Yamada Keiko usa il bozzolo per lavarsi il viso una volta alla settimana. Immege il bozzolo nell’acqua e poi lo usa per strofinare delicatamente il viso. Secondo lei, questo metodo può pulire il viso in modo molto efficace oltre a migliorare l’elasticità della pelle e rassodarla.

Evitare cibi specifici: La donna evita cibi specifici come Ajinomoto, sottaceti, gomma da masticare, pop-corn, caffè 3 in 1, zucchero, noodles istantanei, cibi fritti e altri snack. Mangia ogni giorno diversi tipi di verdure per rimanere in salute.

Bere tanto: Che si tratti di un inverno freddo o di un’estate calda, Yamada Keiko non rinuncia al suo rifornimento d’acqua.

Sorridere sempre: Nel suo programma, ha affermato che il sorriso e il buon umore sono le armi segrete dell’apparire giovane. Le piace guardare le commedie per stare allegra. A Yamada piace anche portare il suo cane a fare una passeggiata al parco.