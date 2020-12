Ingoia la batteria del telecomando: bambino si brucia l’esofago

Immediatamente allertati i soccorsi, il bambino è stato trasferito in ospedale.

Ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori, che erano in casa con lui, quando ha ingoiato la batteria di un telecomando.

Protagonista della vicenda un bambino inglese di 8 anni, Luca Brookes, che ha ingoiato la pila, caduta dal dispositivo.

Il piccolo, ha iniziato ad avvertire un bruciore alla gola. La mamma ha quindi allertato i soccorsi. Come riferisce anche Fanpage, il piccolo è stato quindi trasferito al pronto soccorso del George Eliot Hospital.

La batteria, delle dimensioni di una moneta, si è inizialmente bloccata nell’esofago del bambino.

I medici l’hanno quindi spostata nello stomaco, per allontanarla dai polmoni, dove avrebbe potuto provocare conseguenze ben più drammatiche.

Una storia a lieto fine, che avrebbe potuto avere un epilogo ben più drammatico. A confermarlo è la stessa madre del bambino, neurofisiologa clinica specializzata.

“Ha fatto un’altra scansione per verificare che non ci fossero danni all’esofago, lì dove la batteria lo aveva bruciato. Avrebbe potuto aver bisogno di un’operazione per tagliare un pezzo di esofago danneggiato”