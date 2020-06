Inghilterra, “Non è terrorismo” persone accoltellate in un parco: morti e feriti gravi

Morti e feriti in Inghilterra dopo l’attacco di un uomo che ha accoltellato diverse persone: per la Polizia non è terrorismo.

Inghilterra nel panico dopo che diverse persone sono state accoltellate in un parco. Che cosa è accaduto.

Persone accoltellate al Forbury Gardens

Un momento di alta tensione al Forbury Gardens dove un uomo armato di coltello ha attaccato numerosi passanti nel sud della Gran Bretagna.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei media locali tre delle persone ferite sono morte nella notte e due sono in gravissime condizioni, tanto che gli inquirenti sospettano che il bilancio delle vittime possa salire vertiginosamente.

Sul posto si era svolta una manifestazione in onore del movimento Blacks Lives Matter. Per la polizia questo è un caso di omicidio da parte di un folle e non un atto terroristico.

In queste ore è finito in manette un sospettato ed è sotto interrogatorio. Il Ministro dell’Interno Patel ha commentato su Twitter:

“Sono profondamente preoccupata per l’accaduto”

Dello stesso avviso anche il Primo Ministro Boris Johnson che si è definito inorridito ed è vicino alle famiglie delle vittime.

Tra gli aggiornamenti si evince anche che la Polizia esclude un collegamento tra questo atto folle e la manifestazione di Black Lives Matters che si era appunto svolta poco prima al parco. I rilievi sono in corso e gli investigatori alla Bbc hanno confermato che non si tratterebbe di atto terroristico, anche se non vogliono escludere alcuna pista in merito al movente di questo violento attacco.

Aggiornamenti nel corso delle prossime ore.