Inghilterra, nuovo ceppo del virus spaventa gli esperti: si torna in lockdown

In GB il nuovo ceppo del virus si trasmette con più facilità: gli esperti sono preoccupati e il governo ha aumentato le restrizioni. Verso lockdown rigido.

Il virus Cov-Sars-19 è mutato e il nuovo ceppo diffuso in Gran Bretagna preoccupa gli esperti: nuove restrizioni e lockdown rigido in arrivo.

Covid-19, ceppo mutato più pericoloso

In Gran Bretagna si è diffusa una mutazione del virus Sars-Cov-19. Un nuovo ceppo più aggressivo e con maggior velocità di trasmissione: si è diffuso molto facilmente a Londra e nella contea del Kent.

Il governo ha deciso di chiudere nuovamente Londra, la capitale vivrà un nuovo lockdown rigido e ben localizzato per evitare che il nuovo ceppo possa diramarsi in tutto il paese.

Matt Hancock, ministro della Salute, ha affermato in sede parlamentare:

sono 1000 le persone infettate da questa nuova variante, i numeri crescono rapidamente.

Il nuovo ceppo è stato individuato in più di 50 circoscrizioni locali ed è evidente dai dati rilevati che la diffusione è molto repentina, il lockdown è l’unico modo per rallentare la rapida trasmissibilità.

Le peculiarità che contraddistinguono il nuovo ceppo, si legge su Repubblica, non sono ancora ben chiare agli esperti ma senza dubbio la preoccupazione è in crescita:

Non sembra essere più pericoloso o letale.

Hancock ha specificato che il virus mutato non ha per ora dimostrato di essere più mortale ma solo più facilmente trasmissibile. La preoccupazione è scaturita maggiormente dalla diffusione delle mutazioni che specialmente all’inizio sono imprevedibili.

I vaccini in studio e quelli messi a punto per il covid-19 possono neutralizzare anche le mutazioni e i nuovi ceppi? Il ministro della Salute ha risposto precisando che è altamente probabile ma che non bisogna abbassare la guardia. Ha poi aggiunto:

bisogna essere vigili e seguire le norme anti contagio.

L’obiettivo primario è arrestare la trasmissibilità e la diffusione del virus, qualunque ceppo sia, per prevenire l’innalzamento dei contagi ed evitare che le morti salgano ulteriormente.

La nuova stretta per arrestare la diffusione

Natale è alle porte e ogni paese sta decidendo quali restrizioni anti covid adottare per affrontarlo nel modo migliore assicurando ai cittadini sicurezza e possibilità di festeggiare con i propri cari.

Il lockdown per la capitale inglese è destinato ad essere stingente e limitante: torna l’allerta TIER 3, livello massimo di lockdown localizzato che inizierà mercoledì prossimo nella città di Londra.

Nonostante la paura che possa diffondersi il nuovo ceppo e il ritorno allo stato di allerta Tier3, per Natale ancora sarà possibile incontrarsi con le dovute precauzioni.

Boris Johnson ha specificato che nel periodo natalizio che intercorre tra il 23 e il 27 dicembre 2020 i nuclei familiari potranno riunirsi nelle case per festeggiare e non ci sarà ne l’obbligo di distanziamento ne altre limitazioni.

Grazie a questo ‘via libera’ le feste potranno essere trascorse con la famiglia e gli affetti stretti, gli scienziati sono però restii ad essere d’accordo. In questo modo i focolai possibili potrebbero essere infiniti e a gennaio-febbraio la situazione potrebbe esponenzialmente peggiorare.