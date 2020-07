Maggiori le restrizioni anti Covid in Inghilterra dopo l’aumento dei casi: niente pub tra amici perché vietato mischiare nuclei familiari al chiuso.

In Inghilterra ritornano maggiori restrizioni anti-Covid a causa dell’aumento esorbitante di contagi sia nel Paese che in tutta Europa e nel Mondo.

Il Brasile ha riaperto il traffico aereo per i turisti nonostante conti più di 90 mila morti, il Messico è il terzo paese al mondo per decessi e in Cina ci sono più di 100 contagi al giorno.

La situazione si dimostra allarmante anche in Europa: in Spagna il numero dei contagi è arrivato a 285.000 con quasi 29.000 decessi confermati rischia un nuovo lock down.

Tra le misure adottate dal governo inglese per fronteggiare l’emergenza dentro i confini nazionali ritorna un divieto ostico ai cittadini.

Non si possono mischiare i nuclei familiari nei luoghi chiusi, mascherina e distanziamento sociale sempre necessari.

Da poco la situazione era più vivibile con una parvenza di normalità ma in alcune zone l’aumento dei casi ha condotto a questa scelta.

Il Ministro della Salute Hancock dà la colpa alla mancata osservanza del distanziamento sociale durante le riunioni familiari.

Vietato mischiare nuclei familiari al chiuso

Il ritorno di maggiori restrizioni anti Covid-19 in Inghilterra preoccupa i cittadini che da poco respiravano un po’ più di libertà.

Da mezzanotte a causa di un brusco aumento dei contagi a 4 milioni di persone sono state imposte maggiori limitazioni nei movimenti.

Il ministro della salute Matt Hankock ha anticipato ai cittadini la scelta di intraprendere l’applicazione di nuove restrizioni prima dell’entrata in vigore delle stesse:

Nuovi contagi per inosservanza del distanziamento sociale

E ha continuato: ‘È in gran parte dovuta alle riunioni delle famiglie e al mancato rispetto delle distanze sociali’.

A tutte le persone che appartengono a gruppi familiari diversi è proibito incontrarsi nei luoghi chiusi in alcune zone dell’Inghilterra.

Nella Greater Manchester e in alcune zone del Lancashire orientale e del West Yorkshire sono state applicate queste pesanti restrizioni.

Se i nuclei familiari non possono mischiarsi nei luoghi chiusi è sottinteso che anche gli amici non si potranno incontrare al chiuso.

Nel caso in cui due nuclei familiari si recassero in un luogo chiuso (pub, bar o ristorante) dovranno mantenere il distanziamento sociale senza ‘mescolarsi’ con gli altri.

Il ministro ha poi concluso: ‘Intraprendiamo questa azione con il cuore pesante, ma vediamo tassi crescenti di contagi in tutta Europa e siamo determinati a fare tutto il necessario per proteggere le perso’.