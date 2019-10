Orrore in Inghilterra, 39 corpi ritrovati in un container: la verità del conducente del Tir

Orrore in Inghilterra, 39 corpi ritrovati in un container: la verità del...

Il ritrovamento dei 39 cadaveri

Gli inquirenti che hanno preso in carico il caso dei 39 cadaveri stipati in un Tir e stanno ipotizzando che il container provenisse dalla Bulgaria. Il camionista 25 enne, per il momento, è accusato di aver condotto il container ma per l’omicidio si deve indagare.

Non è la prima volta che in Inghilterra accadano casi del genere. Nel 2000, infatti, furono trovati 58 migranti cinesi morti nel retro di un camion. L’autista fu accusato l’anno successivo del loro omicidio. Sono sempre più numerosi i migranti che pensando di raggiungere il Regno Unito, nascondendosi in camion o container. Il miraggio di un lavoro, di una vita migliore sono ciò che convince queste persone ad affrontare viaggi al limite dell’umano.

Il Primo Ministro Boris Johnson ha twittato di essere sgomento dell’accaduto e di ricevere costantemente aggiornamenti dal Ministero dell’Interno. Egli ha affermato anche di sentirsi vicino ai parenti delle vittime.

Mentre la ministra dell’interno Priti Patel, nonostante si sia detta molto triste per l’accaduto, è consapevole che ora bisogna dare spazio alle indagini.

Arresto del conducente del camion

I 39 corpi sono stati ritrovati nel sud est dell’Inghilterra, nella zona industriale dell’Essex. Il camion sostava nel Water Gate Industrial Park. Ora si sta indagando sull’identità dei corpi. Tra i morti anche un adolescente. Come si evince da il Messaggero, Andrew Mariner, il sovrintendente capo ha detto:

“identificare le vittime», sarà un processo che si profila lungo”.

Il camionista nordirlandese è stato arrestato perché le morti potrebbero essere avvenute nel corso del viaggio. Il camion, infatti, era entrato in Inghilterra già sabato, dopo essere passato in Irlanda. La macabra scoperta è stata fatta dalla polizia attorno all’1:40 di questa notte.

Le autorità erano state avvisate da un’ambulanza. Non è ben chiaro chi avesse chiamato l’ambulanza.