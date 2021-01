L’Aquila, ingerisce gel disinfettante per le mani: 19enne in gravi condizioni

Il giovane, che è seguito da un’insegnante di sostegno, è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

La prognosi resta riservata: le prossime ore saranno decisive per capire come il suo fisico reagirà alla sostanza tossica ingerita.

L’incidente a scuola

Ha ingerito del gel disinfettante per le mani, quanto basta per rendere necessario il trasferimento all’ospedale dell’Aquila, in codice rosso.

È quanto accaduto ad uno studente del liceo classico Cotugno del capoluogo abruzzese.

Il ragazzo, che era stato affidato ad un’insegnante di sostegno. avrebbe approfittato di un momento di assenza della docente per ingerire la sostanza tossica.

Quando l’insegnante è rientrata dal bagno, si è accorta di quanto fosse appena successo e ha lanciato l’allarme.

Come riferisce anche Fanpage, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 19enne, per poi trasferirlo all’ospedale dell’Aquila.

Le condizioni dello studente

Le condizioni del giovane sembrerebbero piuttosto gravi. Al momento, lo studente è ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio abruzzese.

Le prossime ore saranno determinanti per capire come possa reagire il fisico del ragazzo all’ingestione della sostanza altamente tossica.

Non è ancora chiaro se il personale della scuola sia intervenuto in tempo per bloccare il ragazzo che aveva già ingerito parte del gel. In ogni caso, quanto è riuscito a bere in quei pochi istanti è stato sufficiente per scatenare una crisi, che ha costretto le insegnanti ad allertare i soccorsi.

Nella scuola sono giunti anche i carabinieri, per accertare come siano andati davvero i fatti e capire se, chi avrebbe dovuto vigilare sul ragazzo, non l’abbia fatto.