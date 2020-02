Ingegnere precipitato a Cologne, chi era Giorgio Massetti: “Lascia la moglie e due bimbe”

Giorgio Massetti è l’ingegnere precipitato a Cologne che lascia la moglie e le sue due splendide bambine. Che cosa è accaduto all’uomo?

L’ingegnere precipitato a Cologne si aggiunge a tutte le altre vittime sul lavoro di questi ultimi anni. Ecco chi era Giorgio Massetti.

L’incidente mortale a Cologne

Ennesimo incidente sul lavoro che questa volta ha portato via la vita a questo ingegnere di 37 anni. È accaduto in un attimo alle ore 10.30 di ieri 7 febbraio presso la Società Mondini.

L’uomo era sul tetto di questo edificio quando, ad un certo punto, è precipitato nel vuoto da una altezza di circa 10 metri. Sul posto l’arrivo immediato del 118 e il trasporto urgente con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo. Nonostante tutto quello che è stato fatto dai medici, per l’uomo non c’è stato nulla da fare – decedendo poco dopo il suo arrivo.

La causa della caduta è al momento al vaglio degli inquirenti, così come gli accertamenti sul fatto che siano o meno state applicate tutte le norme di sicurezza richieste per legge.

Chi era Giorgio Massetti

Giorgio Massetti era un uomo di 37 anni, sposato con Marta e padre di due splendide bambine. Non solo conosciuto come ingegnere ma anche per il suo ruolo di giocatore presso la Pallamano Cologne.

Era anche presidentene della HandBall Franciacorta, società giovanile di pallamano. Le pagine social in queste ore sono state inondate di messaggi con il suo ricordo e in suo onore:

“da subito ti sei messo in mostra per la tua educazione, rispetto altrui e impegno costante nelle attività svolte”.

Nei prossimi giorni ci sarà l’ultimo saluto, con data ancora da decidere in base alle indagini che stanno andando avanti.