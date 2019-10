L’influenza 2019 è arrivata prima: grave cinquantenne a Udine

Un’influenza più aggressiva è già arrivata in Italia. Un cinquantenne senza patologie è ricoverato ad Udine da settembre.

L’invito a vaccinarsi diventa più insistente da parte degli infettivologi.

Il primo caso grave di influenza

L’influenza 2019 ha già iniziato a colpire e in un caso, in modo grave. Un uomo cinquantenne, senza patologie, è ricoverato da settembre all’Ospedale di Udine. A rendere necessario il ricovero, un’influenza insistente, con conseguenze batteriche. L’uomo è stato intubato e in degenza. Un individuo in buona salute che non rientra assolutamente in quelle che vengono definite categorie a rischio.

Un virus più aggressivo

Come si evince da Corriere.it, Matteo Bassetti, professore ordinario di malattie infettive presso l’ospedale San Martino di Genova, ha delineato uno scenario possibile:

«Se questi sono i segnali, con una prima diagnosi già alla fine di settembre, e se si ripeterà lo scenario registrato in Australia e altre parti del mondo, andremo incontro a una stagione influenzale particolarmente aggressiva, con circolazione di virus influenzali molto diversi: H3N2, come nel caso in questione, H1N1,virus B»

Il Presidente della Società Italiana di terapia antinfettiva, ha aggiunto che il vaccino antinfluenzale deve essere fatto anche da soggetti sani e non appartenenti a categorie a rischio.

Nel corso del Congresso Nazionale, tenutosi a Napoli, la Società Scientifica, ha ribadito l’importanza del vaccinarsi. Tutti dovrebbero farlo: le categorie a rischio come i bambini al di sotto dei due anni, gli immunodepressi e gli anziani ma non solo. Il vaccino antinfluenzale costa 15 euro e non solo protegge dalle complicazioni che potrebbero verificarsi con l’influenza ma potrebbe anche far risparmiare soldi per il Servizio Sanitario.

Stando alle stime, in Italia saranno costretti a letto dall’influenza oltre 6 milioni di persone. 8 milioni, invece, saranno affetti da simil-influenza, dovuta a virus più blandi ma comunque fastidiosi.