Influencer, trovata morta dentro una valigia: si segue la pista passionale

Una delle influencer più seguite è stata trovata morta dentro una valigia e non si esclude la pista passionale. Cosa è successo?

Si chiamava Ekaterina Karaglanova ed è una delle influencer più seguite nel mondo che l’altro giorno è stata trovata morta, dentro una valigia. E’ caccia al suo assassino.

La scoperta del cadaveree di Ekaterina

Ekaterina aveva 24 anni e 85mila followers che l’hanno resa una delle celebrity più seguite nel mondo e non solo in Russia. Possedeva un blog di viaggi molto seguito, era dottore specializzato in dermatologia dopo la sua Laurea in medicina ed era impegnata con un nuovo amore.

Il quotidiano Moskovsky Komsomolets ha dichiarato che la ragazza aveva appena progettato un viaggio in Olanda, proprio per il suo compleanno. I genitori si sono allarmati nel momento in cui da alcuni giorni la ragazza sembrava scomparsa nel nulla – mettendo in moto la Polizia e le ricerche.

Gli inquirenti si sono quindi recati nell’appartamento affittato dalla ragazza a Mosca e una volta entrati hanno trovato il suo corpo dentro una valigia.

L’ipotesi degli investigatori

Sul corpo erano presenti molte ferite da taglio, accompagnate da una molto profonda alla gola.

Non ci sono, sembra, prove di collutazione – oggetti rotti o disordine che possano far pensare ad una rissa. Le telecamere di sicurezza avevano però ripreso un ex fidanzato che girava per casa proprio nei giorni prima della sua scomparsa.

Continuano le indagini e la pista più seguita è quella passionale, dove si cerca di capire se sia stata proprio la gelosia a scatenare questa furia omicida.