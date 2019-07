Infanticidio a Roma, lascia la neonata morire nella vasca: “Non sapevo cosa fare”

Un terribile infanticidio a Roma, dove una donna ha fatto morire una neonata dentro la vasca. Ecco i dettagli di questa triste vicenda

Ennesimo infanticidio a Roma, dove una donna ha lasciato la sua neonata morire nella vasca. Ma quello che è emerso ha dei tratti sconcertanti.

Neonata morta dissanguata nella vasca

Una storia italiana di una ragazza coreana in vacanza nel nostro Paese e che alloggiava in un Bed and Breakfast vicino alla stazione.

Ad un certo punto, di notte comincia a stare male andando verso la vasca e partorendo una bambina dopo momenti di agonia. Presa dal panico ha preso delle forbici per tagliare il cordone ombelicale e restando nella vasca.

Una volta che che la Polizia è arrivata ed è entrata nella stanza, ha trovato la neonata morta dissanguata e la madre vicino a lei apparentemente sotto shock.

“Non sapevo di essere incinta” le parole della madre della neonata

La donna ha dichiarato di non sapere di essere incinta e di aver partorito naturalmente, senza accorgersi di quello che stava facendo. Ha liberato poi la bambina dal cordone ombelicale ma nella manovra deve aver reciso qualche parte che ha portato al dissanguamento della stessa.

La vicenda risale al 3 maggio e la Polizia ha indagato sulla questione, anche per capire se il fatto sia stato accidentale come dichiarato oppure omicidio volontario.

La donna coreana è stata iscritta nel registro degli indagati accusata di “infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale”. Una volta terminate le indagini, verrà reso noto se si procederà con un processo a suo carico o meno.