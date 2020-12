Indossa solo la mascherina, Anna Falchi bollente più che mai: lato A antigravità, i fan perdono i sensi

Anna Falchi incendia il social network Instagram con il suo Lato A esplosivo. Uno scatto fotografico ad altissimo tasso di sensualità mette k.o. i deboli di cuore.

Nonostante le sue quarantotto primavere, Anna Falchi torna a mostrarsi au naturel e a regalare emozioni ai suoi fan. Attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, l’ammaliante showgirl finlandese pubblica uno scatto da cardiopalma e fa incetta di complimenti e cuoricini.

Anna Falchi al limite della censura: spettacolo su Instagram

L’ultimo post social di Anna Falchi non sembra esser adatto ai cardiopatici. La leggendaria showgirl delizia i suoi 448 mila followers di Instagram con uno scatto fotografico monumentale, da standing ovation.

Per festeggiare il passaggio agli ottavi di Champions della sua squadra del cuore, Anna Falchi si mostra senza veli e con addosso soltanto una mascherina antivirus, rigorosamente bianca e azzurra.

Anna Falchi ferma le lancette dell’orologio. La sua strepitosa pelle diafana e il suo décolleté antigravità non hanno nulla da inviare alle trentenni e monopolizzano l’attenzione del popolo del web.

“Mascherina, mascherina nonostante l’antipatia io la indosso e dico la mia!!! Grande Lazio, ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo 20 anni. Peccato non essere arrivati primi nel nostro girone…“

Un modo estremamente inconsueto di festeggiare, che le ha permesso di incassare ben 27.700 like e oltre 750 commenti, tra lusinghe e ricami labiali. Un risultato ragguardevole per una donna che non fa l’influencer di professione.

Non è la prima volta che la showgirl finlandese si diverte a stuzzicare la fantasia dei suoi ammiratori. Lo scorso Capodanno, proprio allo scoccare della mezzanotte, Anna Falchi si è mostrata sui social con uno scatto fotografico analogo: sdraiata sul letto di un hotel di Miami e con addosso solo un buffo paio di occhiali. Spudoratissima, senza freni inibitori.