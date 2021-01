“Non saluta nessuno, nessuno parla con lui”. Dietro le quinte ad altissima tensione: vip ai ferri corti

Dietro le quinte un vero disastro. A far emergere la verità su ciò che accade nello studio televisivo del Grande Vip 5, ci pensano Gabriele Parpiglia e Sonia Lorenzini.

Si torna a disquisire del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Un dietro le quinte ad altissima tensione rispolvera uno dei protagonisti più contestati di questa edizione: Massimiliano Morra.

GF Vip 5, Gabriele Parpiglia snocciola un retroscena su Massimiliano Morra

Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo Mediaset, rivela il comportamento al limite dell’asocialità di Gabriele Morra, noto al pubblico come Massimiliano Morra. Durante l’ultima puntata di Casa Chi, il social talk ideato dal settimanale Chi, il giornalista interroga Sonia Lorenzini:

“So per certo che dietro le quinte del Grande Fratello è scoppiato un ‘Massimiliano Morra Gate’: ovvero lui non parla con nessuno e non saluta nessuno, così come voi non gli parlate né lo salutate. Vero o falso?”

Un’indiscrezione in qualche modo confermata dall’ex concorrente del GF Vip 5, eliminata lo scorso 28 dicembre:

“Morra? Non pervenuto, confermo. Se non fosse per l’ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più”

Il riferimento è ovviamente all’attore Massimiliano Morra, salito agli onori della cronaca per lo scandalo Ares Gate:

“Io non l’ho conosciuto ma non lo vedo neanche interagire con gli altri. Ma da quello che mi hanno detto, era così anche in casa. Significa che non gli sta simpatico nessuno”

Armonia in studio, ma dietro le quinte del GF Vip le acque sarebbero assai agitate.

Da alcune stories lo si vide giocare alla Play con Enock e Francesco, settimane fa. Dagli squarci di inquadrature lo si vede spesso scambiare due chiacchiere con Fulvio, Myriam o chi gli sta vicino Classico articolo scritto tanto per…poi vabbe, se lo dice la Lorenzini… — Giovanni (@Giovannid_22) January 26, 2021