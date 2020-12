India, nuova malattia colpisce i più piccoli: più di 200 ricoveri

Una nuova misteriosa malattia ha colpito l’India: 227 pazienti ricoverati. Colpisce maggiormente i bambini e non è legata al virus Sars-Cov-19.

In India si è diffusa in questi giorni una nuova malattia oscura e misteriosa: non è legata in alcun modo al coronavirus e ha già causato più di 200 ricoveri.

Nuova malattia in India

Anche l’India sta vivendo una brutta pandemia, al momento risulta essere il secondo paese al mondo maggiormente colpito dal coronavirus.

Ad aggiungersi alla già difficile situazione pandemica è ora comparsa una malattia misteriosa che si sta silenziosamente diffondendo e inizia anche a mietere vittime. Tale malattia è stata rilevata nello Stato dell’Andra Pradesh, nella parte meridionale, con 227 pazienti ricoverati e almeno una vittima accertata. Nella medesima area si contano 800.000 contagi da sars-cov-19.

I dati confermano che 70 persone sono guarite e sono state dimesse mentre ci sono altre 158 ancora sottoposte a ricovero ospedaliero. La cittadina di Eluru è il fulcro della nuova malattia: nelle ultime settimane molte persone, particolarmente nei locali, hanno lamentato gli stessi sintomi e malessere.

Questa patologia, al momento ancora sconosciuta, provoca nausea e vomito dopo una spiacevole sensazione di bruciore agli occhi e termina con la perdita di conoscenza nei casi peggiori.

Tutti i pazienti ricoverati sono stati sottoposti preventivamente al tampone per capire se avevano contratto il covid-19. Si è tentato di stabilire se questa potesse essere una semplice mutazione del virus: tutti i pazienti sono risultati negativi al tampone.

Molte persone si sono ammalate e la nuova misteriosa patologia colpisce in particolar modo i più piccoli: molti di loro dopo nausea e vomito hanno sofferto di convulsioni

Squadre mediche in soccorso

Jaganmohan Reddy, il primo ministro, non ha esitato a inviare più squadre mediche specializzate per combattere prontamente la nuova patologia che si sta diffondendo e dare maggior sostegno ai medici che si occupano dei malati di covid.

Lo stesso primo ministro ha promesso di recarsi di persona nelle città più colpite per poter parlare con i pazienti ricoverati e guariti. I primi studi e le prime analisi della nuova patologia misteriosa hanno rivelato che non è di tipo virale.

Si legge su IlTempo.it che al momento gli esperti credono sia una malattia causata da contaminazione: acqua non potabile, inquinamento di acqua e aria e altro.