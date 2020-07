Indagine choc sul dark web, bambini abusati e torturati: 28 indagati

Un vero e proprio inferno degli orrori quello scoperto sul dark web, con bambini abusati e torturati fino alla morte.

Al momento sono 28 gli indagati. Le violenze sui bambini abusati avvenivano perlopiù nel sud est asiatico.

Le violenze sul dark web

Bambini abusati se***almente e torturati fino alla morte. È quanto scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, impegnati nell’operazione Delirio.

Come riferisce anche Fanpage, l’indagine è scattata lo scorso ottobre. Finora erano stati 25 gli indagati (19 minorenni e 6 maggiorenni), residenti in 13 province italiane.

Per loro è scattata la denuncia per pedopornografia, detenzione e diffusione di materiale pornografico e istigazione a delinquere aggravata.

La scoperta delle sevizie A far scoprire l'esistenza dei siti criptati dove, chi aveva accesso poteva assistere a sevizie di ogni tipo in diretta, sono state le perquisizioni eseguite nella giornata di mercoledì a carico di due ragazzi piemontesi, entrambi 17enni, che ora sono indagati per istigazione a delinquere e pedo-pornografia.

Nel corso delle perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato pc, tablet e cellulari dei due adolescenti.

Le attività investigative, seguite alle perquisizioni avvenute lo scorso mese di ottobre, hanno messo in luce:

“Nel ‘deep web’ circolano immagini di efferata violenza, anche in situazioni ‘live’, in cui agli utenti che sono riusciti ad accedere a questi ambienti reconditi, viene consentito di interagire in condotte di violenza sessuale e tortura su minori, attuate in diretta da adulti”.

I costi dei servizi offerti sono molto differenti. Per vedere video registrati si paga meno, mentre per assistere in diretta alle torture che terminano con la morte del bambino il costo è molto più elevato.

Si può anche interagire a pagamento con gli aguzzini, facendo delle richieste particolari.

Richieste che hanno costi molti elevati. Secondo gli investigatori, le sevizie avvenivano in alcune zone del sud est asiatico.