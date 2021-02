Incidente a Vercelli, schianto tra due auto: due sorelline di 6 e 3 anni in condizioni disperate

Le piccole viaggiavano in auto con la madre, ricoverata in codice giallo all’ospedale di Vercelli. Ferito anche il conducente dell’altra auto.

Le due sorelline sono invece state trasferite in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Scontro tra due auto: ferite due sorelline

Un drammatico incidente quello avvenuto nella serata di lunedì sulla provinciale 11 di Tronzano, all’altezza dell’incrocio per Borgo d’Ale, Vercelli.

Una Fiat Punto ed una Mercedes si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento.

Nella fiat Punto viaggiavano una donna e le sue figlie di 3 e 6 anni. Ad avere la peggio sono state proprio le due bambine, che sono state trasferite in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino.

La mamma è stata invece ricoverata in codice giallo all’ospedale di Vercelli.

La ricostruzione dell’incidente

A bordo della Mercedes, che si è scontrata con la Fiat Punto, viaggiava un uomo, rimasto anche lui ferito, seppur in maniera lieve.

Gli automobilisti di passaggio hanno lanciato immediatamente l’allarme ed hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno provveduto a liberare le due piccole dall’auto, che dopo lo schianto, è finita in un campo ai lati della carreggiata.

Non sembra che le due bambine fossero agganciate ai loro rispettivi sediolini, ma ad accertarlo saranno i successivi controlli delle forze dell’ordine.

Resta alta l’apprensione per le condizioni delle due bambine, che sono tuttora ricoverate all’ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese.